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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снежный барс попал в фотоловушку национального парка на Алтае

Он изучил устройство и принялся позировать

Сотрудники Сайлюгемского национального парка на Алтае показали кадры, снятые одной из фотоловушек. В объектив устройства попал упитанный снежный барс, который, в отличие от медведя, не стал уничтожать камеру, а просто красиво позировал перед ней.

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Ирбис не сразу заметил устройство, но затем исследовал незнакомый предмет и решил отдыхать дальше.

Сообщается, что сотрудники парка не смогли определить, что за особь попала в фотоловушку. «В базе данных не нашлось таких же красивых. Пусть остается неизвестным», — гласит подпись к видео.

Екатерина Гура

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