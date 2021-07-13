17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снежный барс попал в фотоловушку национального парка на Алтае
Он изучил устройство и принялся позировать
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Сотрудники Сайлюгемского национального парка на Алтае показали кадры, снятые одной из фотоловушек. В объектив устройства попал упитанный снежный барс, который, в отличие от медведя, не стал уничтожать камеру, а просто красиво позировал перед ней.
Ирбис не сразу заметил устройство, но затем исследовал незнакомый предмет и решил отдыхать дальше.
Сообщается, что сотрудники парка не смогли определить, что за особь попала в фотоловушку. «В базе данных не нашлось таких же красивых. Пусть остается неизвестным», — гласит подпись к видео.
Екатерина Гура