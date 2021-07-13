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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер из США нашел в заливе кольцо, потерянное 36 лет назад

На то, чтобы разыскать владельца украшения, ему потребовалось чуть больше месяца.

Дайвер Шон Раух в конце мая нырял с металлоискателем у побережья Флорида-Кис, когда нашел в воде кольцо 1986 года из средней школы Ласситер в Мариетте, штат Джорджия.

По словам Рауха, он хотел отыскать в воде потерянное обручальное кольцо, но вместо него наткнулся на другое загадочное украшение. Снимок кольца, с выгравированными инициалами «MM», он опубликовал на Facebook и попросил пользователей помочь ему с поисками владельца. Спустя два месяца эти поиски увенчались успехом.

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Как рассказал дайвер, в ходе расследования выяснилось, что в выпускном классе 1986 года был ученик по имени Марк Мюррей, что совпадало с гравировкой на кольце. Но разыскать его в интернете сразу не получилось, и Шону пришлось общаться с его бывшими одноклассниками, сообщает WWSB-TV.

В итоге Раух смог заполучить номер телефона Мюррея и от него узнал, что кольцо было потеряно в 1985 году, примерно за полгода до окончания школы. Оказалось, что Мюррей носил его лишь две недели, а потерял, когда отдыхал на побережье с друзьями.

После разговора Раух отправил кольцо Мюррею, который был очень счастлив такой неожиданной находке.

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Екатерина Гура

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