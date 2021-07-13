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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара из Колорадо обнаружила у себя во дворе дикую пуму (фото)

Почему пугливое животное оказалось в жилом районе — осталось загадкой.

Лили Ратледж-Эллисон из города Энглвуд, штат Колорадо, в начале июля обнаружила под лестницей на заднем дворе своего дома неожиданного гостя. Когда ее кошка начала шипеть на кого-то под крыльцом, посмотреть в чем дело отправился бойфренд Лили, и лицом к лицу столкнулся с пумой.

Дикая кошка не проявила никакой агрессии и сама выглядела довольно напуганной. Обычно пумы стараются избегать контактов с людьми, и то, как она оказалась так далеко в жилом районе — осталось неизвестным. Молодые люди сразу же позвонили в местную полицию и в природоохранную организацию Colorado Parks and Wildlife. На то, чтобы безопасно достать пуму из-под крыльца, у спасателей ушло около пяти часов.

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Перепуганное животное было доставлено на осмотр ветеринару, после чего его вывезли за пределы города и отпустили на волю.

Екатерина Гура

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