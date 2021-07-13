20:35 (мск), источник: ТАСС
Клишас заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ, заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков.
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