Китайцы высмеяли Джеки Чана, захотевшего вступить в Компартию

Участникам мероприятия звезда боевиков заявил, что, будучи за границей, он часто говорит «Я горд быть китайцем».
«Я также завидую, что вы являетесь членами Коммунистической партии. Я думаю, что Компартия просто прекрасна: то, что КПК говорит, то, что она обещает, всегда претворяется в жизнь в течение всего нескольких десятилетий», — сказал Джеки Чан.
И добавил, улыбаясь, под оглушительные аплодисменты аудитории: «Я хочу быть членом Коммунистической партии». Об этом рассказала сегодня газета South China Morning Post в статье под названием «Звезда боевых искусств Джеки Чан хочет вступить в Компартию Китая, но Китай его не хочет».
Действительно, на высказывания Чана мгновенно и издевательски откликнулась Weibo — одна из самых популярных соцсетей Поднебесной. Там пишут, что актер попросту недостоин партбилета: «В его патриотизме и профессионализме нет сомнений, но его частная жизнь… Наши члены партии должны служить позитивным примером».
Напомним, в Китае до сих пор не могут простить кумиру давнюю измену жене: в 1999 году он закрутил роман с гонконгской актрисой Элейн Нг, «Мисс Азией-1990», которая родила от него дочь Этту. Кроме того, сын актера, Джейси Чан, отсидел полгода в тюрьме по делу о наркотиках, которые, по его собственному признанию, употреблял в течение восьми лет.
Были и те, кто вообще усомнились в серьезности заявления актера: «Он любит поактерствовать время от времени».
Тем временем за пределами Китая Twitter полнится гневными комментариями фанатов о том, что заявления Джеки имели целью задобрить официальные власти Китая, чтобы они позволили ему рекламировать свои фильмы в стране. «Я беру назад все хорошее, что когда-либо думал о Джеки Чане, и хотел бы отказаться от удовольствия, которое доставляли мне его фильмы!» — пишет один из разочарованных блогеров.
Чан также неоднократно подвергался критике за поддержку Пекина в противостоянии с демократическими движениями Гонконга и Тайваня.
Артист является членом Народного политического консультативного совета Китая, состоящего в основном из коммунистов, а 1 июля принял участие в торжествах в честь 100-летия КПК, состоявшихся на олимпийском стадионе «Птичье гнездо», где спел патриотическую песню Defending the Yellow River, созданную во время японо-китайской войны 1937−1945.
Актер, родившийся в Гонконге, получил известность благодаря множеству фильмов о мастерах кунг-фу, в числе которых «Час пик» и «Доспехи Бога». Известен тем, что трюки в своих картинах выполняет сам.