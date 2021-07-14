РФПИ потребовал от Reuters расследования после статьи о «Спутнике V»

«Материал Reuters содержит грубейшие ошибки и вводит читателей в заблуждение касательно вакцины “Спутник V”, ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупредил редакцию Reuters еще до публикации. РФПИ опровергает информацию Reuters, основанную на анонимных источниках», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.
В фонде заявили, что попросили информагентство исправить «многочисленные некорректные факты в статье», «а также провести внутреннее расследование в парижском офисе Reuters и принять меры против сотрудников агентства, распространяющих заведомо ложную и некорректную информацию».
В материале агентства, которое критикует РФПИ, говорилось, что разработчики «Спутника V» не предоставляли европейским регуляторам данные, которые те считают стандартными для утверждения препарата на рынке ЕС. В частности, утверждалось в статье, французские ученые, которые проверяют вакцину перед исследованием EMA, не смогли документально подтвердить соответствие главного банка клеток (Master Cell Bank) одному из регламентов ЕС.
Фонд отмечает, что Reuters процитировал не анонимно только одного эксперта по теме взаимодействия с EMA — французского профессора Сесила Черкински, руководителя исследований в области разработки вакцин в Институте молекулярной и клеточной фармакологии (Франция). В январе он вошел в состав международного научного совета по «Спутнику V», созданный РФПИ и Центром Гамалеи.
Черкински обратился к агентству с письмом, копию которого фонд предоставил РБК. В письме профессор заявил, что «с удивлением прочитал вводящую в глубокое заблуждение заметку, в которой говорилось, что я сообщаю о чувстве “разочарования” со стороны французской делегации, посетившей Институт Гамалеи». Черкински отметил, что не был в составе этой делегации.
По словам профессора, материал Reuters «направлен на подрыв доверия к вакцине “Спутник V”, так как основан на слухах, а не на достоверных научных данных». Черкински заявил, что российская вакцина, как и другие препараты, в основе которых использован аденовирусный вектор, эффективна, а ее безопасность «сложно оспорить после ее использования для вакцинации населения во многих странах».
В фонде добавили, что продолжают взаимодействовать с EMA для регистрации «Спутника V» на территории ЕС. Инспекторы европейского регулятора оценили соблюдение стандартов клинического исследования вакцины, проверили производственные площадки, не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования вакцины, заявили в РФПИ. Там ожидают, что EMA может зарегистрировать российский препарат в ближайшие месяцы.
В EMA ранее сообщили Reuters, что рассмотрение вакцины пока продолжается. Регулятор отметил, что применяет одни и те же стандарты ко всем заявителям и для разрешения на вакцину от COVID-19 ему требуется «подробная информация о ее безопасности, эффективности и качестве».
РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в EMA 29 января, а перед этим — заявку на научную консультацию по вакцине. Российская сторона также ожидает одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил в интервью РБК, что специалисты ВОЗ и ЕМА, которые приезжали в рамках проверки вакцины в Россию в мае, уже прислали фонду часть своих выводов. «В отчетах есть рекомендации, но пока нет никаких критических рисков или замечаний», — сказал он.