Мошенники научились узнавать данные о счетах в банках через голосовых помощников

Уточняется, что еще в минувшем году Центробанк предупреждал кредитные организации о подобных рисках после случая в одном из банков.
В настоящее же время поступают жалобы от граждан. Так, 12 июля клиенту «Сбера» Александру позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о мошеннических действиях с его картой. При этом злоумышленник обладал рядом сведений о финансах потерпевшего, включая последние цифры карт и остатки по счетам. Сам Александр подчеркнул, что в случае звонка в Сбербанк с подменой номера телефона на тот, который привязан к одной из карт организации, голосовой помощник без дополнительных запросов озвучит последние четыре цифры номера карты и остаток на ней.
Эксперимент «Известий» подтвердил данный факт. При этом в «Сбере» сообщили изданию, что подобной проблемы обнаружено не было.
Ряд других банков рассказали о способах узнать указанную информацию. Так, Росбанк требует звонок от клиента с его номера телефона, прохождение по звуковому меню и введение части номера карты.
В крымском РНКБ же робот-ассистент передает данные о сумме средств на карте, если клиент звонит с доверенного номера телефона, который сам указывал в банке, при условии ввода части реквизитов карты.
«Тинькофф», в свою очередь, использует различные способы проверки в зависимости от ситуации.