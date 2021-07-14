Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты После появления обновленных бумажных десятирублевок монеты могут выпускать в чуть меньших количествах
Фоторепортажи
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
16Умер Николай Сличенко
01:15 (мск), источник: Известия

Мошенники научились узнавать данные о счетах в банках через голосовых помощников

Мошенники начали получать доступ к номерам карт и остаткам по счету клиентов банков с помощью голосового помощника. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности, информацию подтвердили клиенты Сбербанка.

Источник: Известия

Уточняется, что еще в минувшем году Центробанк предупреждал кредитные организации о подобных рисках после случая в одном из банков.

В настоящее же время поступают жалобы от граждан. Так, 12 июля клиенту «Сбера» Александру позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о мошеннических действиях с его картой. При этом злоумышленник обладал рядом сведений о финансах потерпевшего, включая последние цифры карт и остатки по счетам. Сам Александр подчеркнул, что в случае звонка в Сбербанк с подменой номера телефона на тот, который привязан к одной из карт организации, голосовой помощник без дополнительных запросов озвучит последние четыре цифры номера карты и остаток на ней.

Читайте также
Раскрыта ещё одна схема дистанционного хищения денег со счетов россиян

Эксперимент «Известий» подтвердил данный факт. При этом в «Сбере» сообщили изданию, что подобной проблемы обнаружено не было.

Ряд других банков рассказали о способах узнать указанную информацию. Так, Росбанк требует звонок от клиента с его номера телефона, прохождение по звуковому меню и введение части номера карты.

В крымском РНКБ же робот-ассистент передает данные о сумме средств на карте, если клиент звонит с доверенного номера телефона, который сам указывал в банке, при условии ввода части реквизитов карты.

«Тинькофф», в свою очередь, использует различные способы проверки в зависимости от ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Придут в ГОСТы: в РФ могут отменить часть штрафов с видеокамер
Последнее лето детства: подростков заставят платить за аварии
Кремль раскрыл, о чем договорились Путин и Лукашенко
Умер режиссер Александр Стефанович
Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму
Путин: началась активная работа по проекту «Анти-Россия»
Полевые командиры времен войны с СССР выступили против талибов
Зеленский нашел замену Авакову
Горячие темы на Авто
Как вы, решаете сами . 222
Вопрос --(воскресный ) 158
Сегодня Петра и Павла. 153
да просто поболтать ))) 140
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Пророчества Мессинга о России сбываются
На этом пляже мечтает побывать каждый
Супер экономия на любом топливе до 35%
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь