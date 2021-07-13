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22:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Земля переживает самый жаркий период за всю историю наблюдений

Изнуряющая жара прочно обосновалась сразу в нескольких регионах планеты и уже привела к сотням смертей. Один за другим бьются температурные рекорды, державшиеся столетиями. А в минувшую пятницу был зафиксирован, возможно, абсолютный температурный максимум для нашей планеты.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +34° 50% 764 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Воздух в Фернес-Крик, что находится в Долине Смерти (Калифорния, США), в минувшую пятницу прогрелся до 130° по Фаренгейту (плюс 54,4°С). Это повторение рекорда, зафиксированного в 1913 году, а возможно, что и новый температурный рекорд не только для городка с населением 20 человек, но и для всей планеты.

Достоверность данных, зафиксированных более 100 лет назад, до сих пор оспаривается некоторыми учеными, которые считают, что измерительные приборы того времени могли быть недостаточно точны.
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Небывалая жара установилась сразу в нескольких регионах планеты еще несколько недель назад. Аномальная температура отмечалась не только в Калифорнии, а на всем тихоокеанском побережье США. Рекордная жара в минувшие выходные была зафиксирована в Колорадо, Неваде, Юте, Вашингтоне, и везде температура воздуха превышала 40 °C, доходя в некоторых городах до 45−47°С.

Ничуть не легче жителям западной часть Канады. Здесь в маленькой коммуне Литтон (Британская Колумбия) в конце июня был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для всей страны: 49,5°С. В тот день даже в таких традиционно горячих точках планеты, как Каир, Нью-Дели, Хартум или Тегеран, было не так жарко. А службы спасения канадской провинции отчитываются о небывалом уровне смертности: количество жертв страшной жары уже превысило 700 человек.

Поразительные температурные показатели июня стали едва ли не нормой не только для Северной Америки. Так, по данным NASA, аномальная жара наблюдалась в центральной и восточной частях Европы, а также в Сибири.
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В Москве за неделю были побиты сразу пять дневных температурных рекордов, а 23 июня установлен и исторический рекорд для всего месяца: 34,8°С. Столь жарким июнь не был ни разу за всю предыдущую 142-летнюю историю наблюдений.

Температура превышала климатическую норму и в Якутии, причем сразу на 14°, что является экстремальным отклонением. В регионе в конце июня установилась жара больше 30 °C. И если на материке это отклонение приводит к лесным пожарам, то в море Лаптевых — к значительному таянию льдов. В результате площадь ледяного покрова в этой части Северного Ледовитого океана уменьшилась до рекордно низкого показателя для этого времени года.

Температурные рекорды июня были обновлены и в соседних для России странах. Так, в Белоруссии был установлен рекорд в 35,7°С, а в Эстонии — 34,6°С.

Настоящая жара наблюдалась и в Лапландии, которая считается родиной Санта-Клауса. 6 июля снежных сугробов в городе Кево на севере Финляндии точно не было: на термометрах значилось 33,6°С. По данным Финского метеорологического института, это самый высокий показатель в регионе более чем за 100 лет. Предыдущий рекорд был зарегистрирован там в 1914 году, тогда температура поднялась до 34,7°C.

От небывалого зноя изнывают и жители тех регионов, где обычно летом и так жарко.

В кувейтском Нувасибе в конце июня температура воздуха поднялась до 53,2°С. В Ираке рекорд этого года пока — 52,6°С. К отметке 52 °C уже приближалась и температура воздуха в Пакистане.

А вот жители индийской столицы Дели, наконец, дождались муссона с обильными дождями. В последний раз столь затяжной засуха в столичном регионе была уже в далеком 2002 году — тогда муссон достиг этих мест 19 июля. И если в понедельник в Дели было 37,7°С, то уже во вторник столбики термометров опускались до комфортных 25,2°С.

Кирилл Сарханянц

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