Земля переживает самый жаркий период за всю историю наблюдений

Воздух в Фернес-Крик, что находится в Долине Смерти (Калифорния, США), в минувшую пятницу прогрелся до 130° по Фаренгейту (плюс 54,4°С). Это повторение рекорда, зафиксированного в 1913 году, а возможно, что и новый температурный рекорд не только для городка с населением 20 человек, но и для всей планеты.
Достоверность данных, зафиксированных более 100 лет назад, до сих пор оспаривается некоторыми учеными, которые считают, что измерительные приборы того времени могли быть недостаточно точны.
Небывалая жара установилась сразу в нескольких регионах планеты еще несколько недель назад. Аномальная температура отмечалась не только в Калифорнии, а на всем тихоокеанском побережье США. Рекордная жара в минувшие выходные была зафиксирована в Колорадо, Неваде, Юте, Вашингтоне, и везде температура воздуха превышала 40 °C, доходя в некоторых городах до 45−47°С.
Ничуть не легче жителям западной часть Канады. Здесь в маленькой коммуне Литтон (Британская Колумбия) в конце июня был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для всей страны: 49,5°С. В тот день даже в таких традиционно горячих точках планеты, как Каир, Нью-Дели, Хартум или Тегеран, было не так жарко. А службы спасения канадской провинции отчитываются о небывалом уровне смертности: количество жертв страшной жары уже превысило 700 человек.
Поразительные температурные показатели июня стали едва ли не нормой не только для Северной Америки. Так, по данным NASA, аномальная жара наблюдалась в центральной и восточной частях Европы, а также в Сибири.
В Москве за неделю были побиты сразу пять дневных температурных рекордов, а 23 июня установлен и исторический рекорд для всего месяца: 34,8°С. Столь жарким июнь не был ни разу за всю предыдущую 142-летнюю историю наблюдений.
Температура превышала климатическую норму и в Якутии, причем сразу на 14°, что является экстремальным отклонением. В регионе в конце июня установилась жара больше 30 °C. И если на материке это отклонение приводит к лесным пожарам, то в море Лаптевых — к значительному таянию льдов. В результате площадь ледяного покрова в этой части Северного Ледовитого океана уменьшилась до рекордно низкого показателя для этого времени года.
Температурные рекорды июня были обновлены и в соседних для России странах. Так, в Белоруссии был установлен рекорд в 35,7°С, а в Эстонии — 34,6°С.
Настоящая жара наблюдалась и в Лапландии, которая считается родиной Санта-Клауса. 6 июля снежных сугробов в городе Кево на севере Финляндии точно не было: на термометрах значилось 33,6°С. По данным Финского метеорологического института, это самый высокий показатель в регионе более чем за 100 лет. Предыдущий рекорд был зарегистрирован там в 1914 году, тогда температура поднялась до 34,7°C.
От небывалого зноя изнывают и жители тех регионов, где обычно летом и так жарко.
В кувейтском Нувасибе в конце июня температура воздуха поднялась до 53,2°С. В Ираке рекорд этого года пока — 52,6°С. К отметке 52 °C уже приближалась и температура воздуха в Пакистане.
А вот жители индийской столицы Дели, наконец, дождались муссона с обильными дождями. В последний раз столь затяжной засуха в столичном регионе была уже в далеком 2002 году — тогда муссон достиг этих мест 19 июля. И если в понедельник в Дели было 37,7°С, то уже во вторник столбики термометров опускались до комфортных 25,2°С.
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