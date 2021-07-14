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14:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вокруг света в 18 лет: Британия чествует самого юного пилота, облетевшего вокруг Земли

Юный британский пилот попал в Книгу рекордов Гиннесса, в одиночку облетев земной шар на легкомоторном самолете Cessna 172R.

Трэвис Ладлоу с сертификатом Книги рекордов Гиннесса | Источник: BBC News Русская служба

Самолет 18-летнего уроженца графстсва Бекингемшир Трэвиса Ладлоу во вторник приземлился в Нидерландах. Из этой страны Ладлоу 29 мая начал свою кругосветку.

Путешествие длиной чуть больше 40 тыс. километров пилот проделал за 44 дня.

Изначально его перелет был запланирован на май прошлого года, однако старт пришлось перенести на целый год из-за пандемии коронавируса.

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Теперь Трэвис Ладлоу — официально самый молодой человек в мире, обогнувший земной шар в одиночку. Прошлый обладатель рекорда, американец Мейcон Эндрюс потерял его, поскольку был на 13 дней старше.

Приземлившись, молодой пилот рассказал Би-би-си о своих ощущениях. По его словам, он рад, что ему больше не придется поздно ложиться, рано вставать, переживая из-за погоды и трудных участков следующего перелета. Ладлоу говорит, что успел к этому привыкнуть.

«Очень странное чувство — я здесь. Я прилетел, и завтра не надо ни о чем думать. Странно», — сказал он.

Ладлоу начал летать в 12 лет, а в 14 стал самым молодым в Британии планеристом.

На протяжении всего перелета Ладлоу вел "Твиттер", куда выкладывал свои фото и видео | Источник: TRAVIS LUDLOW

Молодой человек, по его словам, задумал совершить этот полет, еще когда ему было десять лет.

Он пролетел над всей Северной Европой, Россией (через Анадырь) и США, а в Нидерланды вернулся через Исландию и Испанию. Всего в течение перелета он сделал более 50 остановок.

На странице Ладлоу перечислены 34 компании, которые были спонсорами его полета. Кроме них юного пилота поддерживали еще три НКО, включая Unicef.

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«Рекорды Гиннесса созданы, чтобы их преодолевать, — говорит предыдущий обладатель рекорда Мэйсон Эндрюс. — Я ничего не получаю от того, что удерживаю рекорд, и я более чем готов передать эстафету следующему поколению», — добавил он.

Теперь Ладлоу планирует повторить полет на электрическом самолете — и установить еще один рекорд.

Мать юного авиатора Лорен Ладлоу говорит, что семья очень гордится Трэвисом, и все очень рады, что он вернулся домой.

Всего неделю назад Ладлоу пролетал над Улан-Удэ.

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