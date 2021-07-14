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03:32 (мск), источник: Известия

Ученые нашли способ делать четкое МРТ полным людям

Специалисты физико-технического мегафакультета Университета ИТМО разработали устройство, которое позволяет избавиться от темных пятен на снимках магнитно-резонансных томографии (МРТ). Бороться с этим недостатком поможет тонкая подкладка на основе искусственно созданного материала, которая позволяет получить дополнительное магнитное поле и тем самым сделать изображение более полным. Устройство нужно просто положить на живот пациента во время сканирования.

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Источник: Известия

Когда МРТ делают людям с большим избыточным весом или беременным женщинам, на снимках образуются темные пятна. Это происходит при использовании аппаратов с величиной магнитного поля (индукцией) 3 Тесла и более, которые применяются для диагностики болезней печени и других органов верхней брюшной полости.

Длина волны таких аппаратов становится слишком мала, чтобы достать до некоторых частей тела пациента. При этом чем больше живот у человека, тем больше темных пятен на снимках.

До последнего времени проблема темных пятен на снимках сверхвысокопольных МРТ традиционно решалась с помощью толстых диэлектрических подкладок, наполненных смесью керамического порошка и тяжелой воды, которые формировали дополнительное магнитное поле. Однако такие приспособления вызывают ряд трудностей при практическом использовании. Их необходимо класть прямо на пациента, когда он находится внутри ограниченного пространства томографа, а при весе в 4 кг и большом объеме подкладок это проблематично.

Подкладка, разработанная специалистами ИТМО, весит всего 100 граммов при толщине в несколько сантиметров и обладает хорошей гибкостью. Она также создает дополнительное магнитное поле, которое направляется в «мертвую зону». Благодаря этому полю ученые получают изображения частей тела полных или беременных пациентов, которые ранее были недоступны для обследования.

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