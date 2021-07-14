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04:22 (мск), источник: ТАСС

В США вступает в силу запрет на ввоз собак из более чем 100 стран, включая Россию

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Временный запрет на ввоз в США собак из-за опасности распространения бешенства вступит в силу в среду, он касается более чем 100 государств, включая Россию. Об этом сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Источник: AP 2021

Как следует из документа, американские специалисты полагают, что в этих странах имеется повышенная опасность заражения собак бешенством.

В числе указанных государств также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Кроме того, в список вошли десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Запрет распространяется и на собак, которые в последние шесть месяцев находились в указанных государствах.

В ЦКПЗ отметили, что власти могут выдавать американцам специальное разрешение на ввоз в США собак из вошедших в список государств. Ожидается, что это будут делать в исключительных случаях.

В документе не уточняется, на какой срок вводится запрет. Представитель ЦКПЗ ранее сообщила журналистам телеканала CNN, что он, предположительно, продлится около года.

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