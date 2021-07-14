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09:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Финском заливе нашли затонувшую в 1944 году подлодку

Она считалась пропавшей без вести.

Российские и эстонские водолазы обнаружили в Финском заливе подводную лодку М-96, которая пропала без вести во времена Второй мировой войны.

М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Краснознамённого Балтийского флота. Она успела даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Подлодка занималась разведкой и высадкой разведчиков у вражеских баз.

В последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 года под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова. Она должна была преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе. Уйдя в море, М-96 на связь больше не выходила.

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Российская «Разведывательно-водолазная команда» искала лодку более 3-х лет. Водолазы считали, что М-96 погибла на минных заграждениях «Зееигель». Специалистам помогли поисковики из эстонской команды Maxstar Expedition. Они обнаружили гидролокатором объект, похожий на подводную лодку. Погрузившись к нему, российские водолазы подтвердили, что нашли М-96.

Оказалось, что лодка форсировала все минные заграждения, вышла в район рекомендованной позиции и приступила к выполнению боевой задачи. При этом она смогла незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе немецких субмарин, сообщила «Разведывательно-водолазная команда» в соцсетях.

Очевидно, М-96 погибла ночью 10 сентября 1944 года в надводном положении во время зарядки аккумуляторных батарей. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала взрыв своей гидроакустикой мины.

Подводная лодка М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Вместе с подводной лодкой погибло 22 члена экипажа.

В 120 метрах от остова М-96 был обнаружен немецкий малый тральщик R73, который подорвался на мине и затонул 14 июня 1944-го. Он погиб на том же немецком минном поле, что и М-96.

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Анна Лысенко

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