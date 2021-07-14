09:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Финском заливе нашли затонувшую в 1944 году подлодку
Она считалась пропавшей без вести.
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Российские и эстонские водолазы обнаружили в Финском заливе подводную лодку М-96, которая пропала без вести во времена Второй мировой войны.
М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Краснознамённого Балтийского флота. Она успела даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Подлодка занималась разведкой и высадкой разведчиков у вражеских баз.
В последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 года под командованием
Российская «Разведывательно-водолазная команда» искала лодку более 3-х лет. Водолазы считали, что М-96 погибла на минных заграждениях «Зееигель». Специалистам помогли поисковики из эстонской команды Maxstar Expedition. Они обнаружили гидролокатором объект, похожий на подводную лодку. Погрузившись к нему, российские водолазы подтвердили, что нашли М-96.
Оказалось, что лодка форсировала все минные заграждения, вышла в район рекомендованной позиции и приступила к выполнению боевой задачи. При этом она смогла незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе немецких субмарин, сообщила «Разведывательно-водолазная команда» в соцсетях.
Очевидно, М-96 погибла ночью 10 сентября 1944 года в надводном положении во время зарядки аккумуляторных батарей. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала взрыв своей гидроакустикой мины.
В 120 метрах от остова М-96 был обнаружен немецкий малый тральщик R73, который подорвался на мине и затонул 14 июня 1944-го. Он погиб на том же немецком минном поле, что и М-96.
Анна Лысенко