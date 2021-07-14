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10:19 (мск), источник: ТАСС

На борту британского авианосца Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса

По данным Би-би-си, отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана.

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Источник: Reuters

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса произошла на борту флагмана британских ВМС Queen Elizabeth, который вошел в Индийский океан. Об этом сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си.

Авианосец покинул 22 мая военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной авианосной ударной группы (АУГ). Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

По данным Би-би-си, отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана, заболевшие выявлены и на других кораблях АУГ.

Согласно сообщению пресс-секретаря авианосной группы, «проведение запланированных ранее тестов дало положительный результат на COVID-19 у небольшого количества членов экипажей». «Ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и это никак не повлияет на ее развертывание», — сказала она. Меры по смягчению последствий вспышки включают, в частности, ношение масок, социальное дистанцирование, добавила пресс-секретарь.

Ранее командование британских ВМС было вынуждено снять с боевого дежурства фрегат типа 23 Northumberland из-за вспышки коронавируса на его борту во время патрулирования прибрежных вод, был также заменен весь экипаж британской атомной подлодки Vengeance — почти 170 моряков — после того, как тест на коронавирус у одного из офицеров дал положительный результат.

Поход Queen Elizabeth

Развертывание АУГ, по замыслу Лондона, должно продемонстрировать повышенное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов, а также готовность Соединенного Королевства вместе с союзниками стоять на страже международного порядка. Помимо кораблей Sullivans, Evertsen, Defender и Fort Victoria, эта группа включает в себя атомную подводную лодку типа Astute с ракетами Tomahawk на борту, эсминец Diamond, два фрегата типа 23 Kent и Richmond, а также танкер Tidespring.

Авиакрыло авианосца сформировано из 18 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II в составе британской и американской эскадрилий, четырех ударных морских вертолетов Wildcat, семи противолодочных морских вертолетов Merlin и трех транспортных вертолетов Merlin.

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