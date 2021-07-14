11:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
Народного артиста России Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в
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По данным канала, актер болеет уже седьмой день. Три дня назад его забрали под присмотр врачей в Боткинскую больницу. Сам 71-летний Боярский подчеркнул, что чувствует себя нормально.
UPD: в беседе с телеканалом «Звезда» Боярский опроверг информацию о собственной госпитализации. «У вас неверные сведения!», — сказал он.
16 февраля этого года стало известно, что Боярский был госпитализирован в