В Москве начали делать временные татуировки с QR-кодами

"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов.
Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя, — приводит «РИА Новости» сообщение компании. — Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города".
Татуировка держится две недели, говорится в сообщении. Пресс-служба компании указала, что проект также служит привлечению внимания к заведениям общепита, а также напоминает о важности вакцинации.
Предъявлять QR-коды надо в кафе и ресторанах, а также на массовых мероприятиях с участием более 500 человек. Отметим, что запрет на свободное посещение кафе и ресторанов в столице привел к падению до 90% их выручки и росту спроса на доставку корпоративных обедов, готовых рационов и кулинарии.