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11:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве начали делать временные татуировки с QR-кодами

Сервис доставки Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo запустили сервис временных тату с QR-кодами для входа в рестораны и кафе. Напомним, система действует в Москве с 28 июня, получить QR-код могут только вакцинированные от коронавируса, переболевшие не более полугода назад и получившие отрицательный результат ПЦР-теста.

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Источник: Reuters

"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов.

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Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя, — приводит «РИА Новости» сообщение компании. — Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города".

Татуировка держится две недели, говорится в сообщении. Пресс-служба компании указала, что проект также служит привлечению внимания к заведениям общепита, а также напоминает о важности вакцинации.

Предъявлять QR-коды надо в кафе и ресторанах, а также на массовых мероприятиях с участием более 500 человек. Отметим, что запрет на свободное посещение кафе и ресторанов в столице привел к падению до 90% их выручки и росту спроса на доставку корпоративных обедов, готовых рационов и кулинарии.

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