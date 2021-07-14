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13:28 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова считает преждевременным обсуждение вакцинации подростков от коронавируса

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/ — Омбудсмен пояснила, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков.

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Источник: РИА "Новости"

Обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в РФ преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Такое мнение высказала в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в РФ должна начаться до 20 сентября.

«Мы обсудили с коллегами из “Единой России” и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет», — сказала Кузнецова.

Она пояснила, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков.

Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи.
Анна Кузнецова
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

«Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — подчеркнула Кузнецова.

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При этом она обратила внимание, что «даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей». «И никак иначе», — заверила уполномоченный.

Исследования вакцины у детей

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса «Спутник V» у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов.

Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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