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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Почти треть россиян планирует в отпуск остаться дома

Каждый третий россиянин считает, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, следует из результатов опроса SuperJob. Так поступит 31% российских отпускников в июле—сентябре.

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Источник: Агентство «Москва»
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Опрос проводился в 388 городах всех округов России. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

«В том, что летом 2021-го отпуск лучше всего проводить дома, уверены 29% россиян. За отдых на даче — 14% респондентов. Каждый восьмой (12%) считает, что этим летом можно отлично отдохнуть на море, а 7% убеждены, что лучше всего было бы отправиться в любую открытую для россиян страну (имеется в виду дальнее зарубежье, за исключением Турции — Греция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Албания и т. д.)», — говорится в результатах исследования. При этом на российские курорты в Крыму и в Краснодарском крае чаще хотели бы поехать женщины, а в Турцию — мужчины.

Краснодарский край с 1 августа ввел обязательную вакцинацию для туристов, хотя бы на одну ночь оставшихся в отелях. Въезд по-прежнему возможен по отрицательному ПЦР-тесту, но затем обязательна прививка даже вне курорта, в противном случае нужно будет выплатить штраф. На фоне этих изменений частники подняли цены на жилье — пока на 5−10%.

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