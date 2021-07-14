10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории

Бастилиями, или бастидами, во Франции называли укрепленные сооружения с башнями. В Средневековье вокруг Парижа таких было немало. Одна из них изначально имела дурную репутацию: в XIV веке здесь произошло несколько политических убийств. Вскоре это сооружение расширили и превратили в укрепленный замок. Так возникла легендарная Бастилия — место заключения государственных преступников во французской столице. Среди самых известных ее заключенных — маркиз де Сад, граф Калиостро, Вольтер, графиня Де Ламотт и, конечно же, загадочная «железная маска». Бастилия пала 14 июля 1789 года в начале Великой французской революции.