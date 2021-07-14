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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории

14 июля 1789 года в Париже в результате народного штурма пала легендарная тюрьма Бастилия, ставшая для французов символом несвободы. Этот день во Франции отмечают как национальный праздник. Вспоминаем, какие еще зловещие крепости-тюрьмы навсегда вошли в историю.

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Бастилия

Бастилиями, или бастидами, во Франции называли укрепленные сооружения с башнями. В Средневековье вокруг Парижа таких было немало. Одна из них изначально имела дурную репутацию: в XIV веке здесь произошло несколько политических убийств. Вскоре это сооружение расширили и превратили в укрепленный замок. Так возникла легендарная Бастилия — место заключения государственных преступников во французской столице. Среди самых известных ее заключенных — маркиз де Сад, граф Калиостро, Вольтер, графиня Де Ламотт и, конечно же, загадочная «железная маска». Бастилия пала 14 июля 1789 года в начале Великой французской революции.

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Тауэр

Легендарная крепость на берегу Темзы в Лондоне была основана в 1066 году. Спустя сто лет здесь был заключен первый узник. В разные годы в крепости содержались короли Шотландии и Франции, жены Генриха VIII, будущая королева Елизавета I, Томас Мор, Гай Фокс и даже Рудольф Гесс. Неподалеку от тюрьмы проводили казни, а тела хоронили под крепостной часовней.

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Замок семи башен

Взяв Константинополь, Мехмед Завоеватель начал укреплять город. В 1458 году он расширил старые защитные сооружения у Золотых ворот, построив здесь внушительный замок Едикуле. В крепости султан хранил свою казну и архивы. 

В разное время в Замке семи башен содержались политические противники османских султанов, в том числе послы воевавших с ним держав, например, Петр Толстой и Яков Булгаков. В Едикуле были казнены последний трапезундский император Давид Комнин, валашский господарь Константин Брынковяну и молдавский господарь Мирон Барновский.

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Замок Иф

Прославленный писателем Александром Дюма зловещий замок на одноименном острове расположен в 4 км от французского Марселя. Его построили как оборонительный форт в XVI веке. Практически сразу замок стали использовать как место содержания «особо опасных преступников»: гугенотов, бунтовщиков и неугодных политиков.

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Орешек

Древняя русская крепость на Ореховом острове напротив Шлиссельбурга была основана в 1323 году новгородцами и какое-то время принадлежала шведам. С 1723 года она стала тюрьмой для политических заключенных. Первым знаменитым узником крепости стала сестра Петра I Мария Алексеевна, здесь же находилась в заключении его первая жена Евдокия Лопухина. В крепости содержался и был убит Иоанн VI Антонович, император Российской империи, свергнутый во младенчестве Елизаветой Петровной. Узниками крепости стали и многие декабристы.

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Петропавловская крепость

Крепость на Заячьем острове была основана в 1703 году и стала историческим ядром Санкт-Петербурга. Долгое время она использовалась как политическая тюрьма. Среди самых известных заключенных Петропавловской крепости — царевич Алексей, Александр Радищев, многие декабристы, Федор Достоевский, Михаил Бакунин, Николай Чернышевский, старший брат Владимира Ленина, Максим Горький и другие. С 1917 года в крепости проводили массовые расстрелы большевики.

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Бухарский зиндан

Зинданом называют традиционную подземную тюрьму в Средней Азии, Афганистане, Пакистане, Иране, Азербайджане и на Северном Кавказе. Легендарный Бухарский зиндан был построен в конце XVIII века и был одним из крупнейших в своем роде. Тюрьма имела верхний и нижний уровни. Последний представлял собой глубокую яму, в которых содержали осужденных за тяжкие преступления. Преступников спускали на дно на веревках. Таким же способом им передавали еду и пищу.

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Алькатрас

Оборонительный форт XIX века на острове Алькатрас в Калифорнии сперва стал военной тюрьмой, а в начале XX века — обычной. Здесь содержали знаменитых американских гангстеров — в том числе Аль Капоне, Роберта Страуда по кличке «Птицелов», Джорджа «Пулемета» и других. Считалось, что совершить побег из Алькатраса невозможно из-за усиленных мер защиты. Те, кому удавалось выбраться за стены форта, тонули в холодных водах залива.

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Дофтана

Тюрьму Дофтана недалеко от деревни с аналогичным названием называют румынской Бастилией. В каменной крепости, построенной в 1895 году, содержали политических заключенных. Среди них в заключении находился будущий президент страны Николае Чаушеску и Георге Георгиу-Деж, управлявший страной в 1960-е годы.

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Шпандау 

Замок, ставший тюрьмой для военных преступников, был построен в пригороде Берлина Шпандау в 1876 году. После поджога Рейхстага в 1933 году национал-социалисты превратили его в лагерь для размещения так называемых «арестованных в целях пресечения преступлений». Здесь находились в заключении известные борцы с нацизмом Эгон Эрвин Киш и Карл фон Осецкий. В 1947–1987 годах в Шпандау содержались немецкие военные преступники, приговоренные на Нюрнбергском процессе к различным срокам заключения.

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