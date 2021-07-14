Венедиктов объяснил идею с голосованием по вакцинации тестом перед выборами в ГД

Таким образом он уточнил свою ранее появившуюся публикацию о том, что в Москве 29—30 июля на голосование будет вынесен «вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей».
В беседе с «Газетой.Ru» Венедиктов пояснил, что цель проекта — «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом.
«Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача — это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще [изучить] нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», — объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты.
По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке.
«Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: [в рамках голосования будет] перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет [выбрать] несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию [Москвы], которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», — пояснил Венедиктов.
Ранее главред «Эха Москвы» сообщил в своем Telegram-канале о том, что 29—30 июля в Москве пройдет онлайн-голосование по обязательной вакцинации для определенных групп населения.
«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29—30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», — написал он.