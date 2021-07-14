Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семейство снежного барса попало в фотоловушку нацпарка Казахстана

Самка с котятами несколько раз прогуливалась рядом с камерой

В национальном парке Казахстана «Кольсайские озера» в фотоловушку попало целое семейство снежного барса — мама и ее котята-подростки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Снежный барс попал в фотоловушку национального парка на Алтае

Всего снежные барсы прогуливались рядом с фотоловушкой три раза — в июне и октябре 2020 года и в марте 2021 года, но проверить записи сотрудникам нацпарка удалось только сейчас. Сообщается, что данная фотоловушка установлена в труднодоступном районе в горной местности, где большую часть времени лежит снег, а потому камера проверяется сотрудниками лишь раз в год.

По информации парка, на его территории официально зафиксированы 16 особей снежного барса, однако их численность в последнее время растет.

Сообщается, что кроме снежных барсов на фотоловушку также попали тяньшанский бурый медведь, каменная куница, туркестанская рысь и другие обитатели заповедника.

Екатерина Гура

Еще больше о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
В МИДе объяснили переговоры с талибами
Москва протестирует электронное голосование опросом о вакцинации
В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
В олимпийской сборной России выявлен первый случай коронавируса
В Киеве пенсионеры МВД пытались прорваться в Раду
10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории (фото)
«Лямбда» против «Дельты»: насколько опасен новый вариант COVID
Здоровье
Диетолог перечислил способствующие похудению сытные продукты В основе должна быть средиземноморская диета.
Hi-Tech
Намибия в Астраханской области. В сети удивились заносимой песками деревне (фото) Не верится, что эти фото сделаны в России
Авто
Детей старше 14 лет заставят платить за аварии В суде рассказали, кто должен компенсировать ущерб за детей
Кино
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой Ему было 76 лет
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Тяжелая жизнь актрисы после сериала "Клон"
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь