13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семейство снежного барса попало в фотоловушку нацпарка Казахстана
Самка с котятами несколько раз прогуливалась рядом с камерой
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В национальном парке Казахстана «Кольсайские озера» в фотоловушку попало целое семейство снежного барса — мама и ее
Всего снежные барсы прогуливались рядом с фотоловушкой три раза — в июне и октябре 2020 года и в марте 2021 года, но проверить записи сотрудникам нацпарка удалось только сейчас. Сообщается, что данная фотоловушка установлена в труднодоступном районе в горной местности, где большую часть времени лежит снег, а потому камера проверяется сотрудниками лишь раз в год.
По информации парка, на его территории официально зафиксированы 16 особей снежного барса, однако их численность в последнее время растет.
Сообщается, что кроме снежных барсов на фотоловушку также попали тяньшанский бурый медведь, каменная куница, туркестанская рысь и другие обитатели заповедника.
Екатерина Гура