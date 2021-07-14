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14:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Это настоящий пистолет. Стилизованное под игрушку оружие вызвало скандал в США

Американский производитель оружия Culper Precision оказался в центре скандала — компания выпустила на рынок модифицированный пистолет Glock, будто бы сделанный из кубиков Lego. Производство пистолета прекращено по требованию самой Lego.

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Пистолет называется Block19 и выглядит как оружие, которое мог бы сделать ребенок, играя в конструктор. Culper Precision заявила, что такой дизайн призван «подчеркнуть чистую радость спортивной стрельбы».

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«Мы создали Block19, чтобы показать всем, кто недавно приобрел огнестрельное оружие, что оно предназначено не только для бывших и нынешних военных и людей, склонных к пустой браваде, которых мы так часто видим в соцсетях. Оружие — для ВСЕХ, и мы хотим одними из первых поприветствовать новых владельцев, какими бы людьми они ни были и каких бы политических взглядов не придерживались», — добавили в Culper Precision.

«Нам надоело, что в последние 30−40 лет наши права в соответствии со Второй поправкой к конституции США отнимают у нас из страха, что люди, которые нас ненавидят, начнут думать о нас еще хуже», — говорится в заявлении оружейной компании.

Однако такое объяснение устроило не всех.

Одной из первых на выход «пистолета из Lego» отреагировала сама датская компания Lego. О продаже стилизованного пистолета ей сообщила НКО Everytown for Gun Safety, которая борется против насилия с применением оружия. После этого Lego потребовала прекратить выпуск Block19, и президент Culper Precision Брендон Скотт в интервью Washington Post сказал, что оружейная компания выполнит это требование.

Жертвы огнестрельного оружия

На Culper Precision обрушилась волна критики: выпуск «игрушечного» оружия называли безответственным и опасным. Активистка Everytown for Gun Safety Шэннон Уоттс подчеркнула, что в США жертвами огнестрельного оружия все чаще становятся несовершеннолетние.

По статистике сайта Gunviolencearchive, в 2020 году от огнестрельного оружия в США погибло 1374 несовершеннолетних в возрасте от 1 до 17 лет. За первое полугодие нынешнего года были убиты уже 832 несовершеннолетних американца. Случаев огнетрельного ранения детей и подростков в прошлом году насчитали 3409, а в первом полугодии 2021-го — 2078.

Законы США запрещают производство детских игрушек, которые выглядят как настоящее оружие, однако сделать оружие, стилизованное под игрушку, формально можно.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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