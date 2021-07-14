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16:10 (мск), источник: ТАСС

Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре рейса в неделю, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Источник: Reuters

«С 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Чехия по маршруту Москва — Прага с частотой четыре рейса в неделю», — говорится в сообщении.

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Увеличение рейсов в другие страны

Кроме того, Россия с 24 июля увеличивает число регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Так, в Австрию начнут летать два рейса в неделю по маршруту Санкт-Петербурге — Вена, в Болгарию — семь рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Софию и Варну, а также четыре рейса из Санкт-Петербурга в Бургас и один рейс из Екатеринбурга в Бургас. Число рейсов из Москвы в Будапешт (Венгрия) вырастет до четырех в неделю, из Санкт-Петербурга в Будапешт — до двух. Число рейсов из Москвы в греческие Салоники и Ираклион будет увеличено до семи в неделю, а из Москвы в Бейрут (Ливан) — до трех в неделю. В Хорватию будет осуществляться три рейса в неделю по маршруту Москва-Загреб и по пять по маршрутам Москва-Сплит и Москва-Дубровник. Число рейсов из Москвы в Аддис-Абебу вырастет до четырех в неделю.

Также оперштаб принял решение о возобновлении с 24 июля полетов из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска в иностранные государства.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от коронавирусной инфекции.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 48 государствами. Вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала ранее, что поездка за границу является личной ответственностью каждого человека и иностранные государства не имеют прямых обязательств по оказанию медпомощи россиянам, заболевшим на их территории. Тем не менее, по ее словам, некоторые страны уже заявили о готовности принимать россиян, привившихся от коронавируса российскими вакцинами.

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