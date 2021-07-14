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16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

У животных из Московского зоопарка появились новые «звездные» портреты

Их будут продавать коллекционерам по всему миру.

6
фотографий
6
фотографий

Во время очередного локдауна в Московском зоопарке российский фотохудожник Михаил Киракосян сделал новые впечатляющие портреты местных обитателей: амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса и других животных.

Эти снимки стали продолжением серии фотографа «Мы похожи на вас». Она появилась весной и привлекла внимание журналистов и коллекционеров со всего мира.

Киракосяну удалось показать животных харизматичными, немного загадочными и очень эмоциональными. На черно-белых фото они напоминают людей.

Именно так и было задумано автором работ. Зоопортреты серии — это иллюстрация теории Дарвина, который в книге «О выражении эмоций у человека и животных» показал, что в мимике, поведении и чувствах у нас действительно много общего, говорят в зоопарке.

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Главным достижением свежей фотоохоты стал портрет снежного барса. Весь прошлый год он упорно отказывался позировать.

«Фотографировать диких кошек сложнее всего, у них разные характеры, манера поведения, настроение. Например, работать с манулом было одно удовольствие. Хотелось отбросить фотоаппарат в сторону, взять большого кота на руки и погладить, но, увы, делать этого нельзя», — рассказал Михаил Киракосян.

Фотограф надеется, что его работы помогут повысить экологическую культуру в обществе. «Сделайте свой выбор в пользу сохранения животных», — говорит он.

С апреля работы Михаила из проекта «Мы похожи на вас» представлены в галереях 20 крупных городов по всему миру: Нью-Йорка, Торонто, Мельбурна, Вены, Лондона, Парижа и других.

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