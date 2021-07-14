Глава Минздрава: прививка от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию

Министр также рассказал, что во время изучения репродуктивной токсичности российской вакцины «Спутник V» «не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства». По словам господина Мурашко, при риске тяжелого течения COVID-19 можно прививать от вируса с 22-й недели беременности.
Глава Минздрава сообщил, что вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелых осложнений болезни. Как утверждает министр, после вакцинации заболели не более 2,5% граждан. «Большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — уточнил он.
В июне Минздрав исключил беременность из списка противопоказаний к вакцинации, однако ее нельзя проводить при кормлении грудью. В инструкции к «Спутнику V» сказано об отсутствии опыта ее применения при беременности, в связи с чем вакцинироваться ею «следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода». В июле Минздрав сообщил о возможном негативном влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин из-за «гипотетически» допустимого попадания вируса в половые органы. Ведомство посоветовало сделать прививку для защиты от коронавируса, обосновав это отсутствием данных о вреде вакцинации для репродуктивной системы.