Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки Певица Марина Абросимова пока не пришла в стабильное состояние
Фоторепортажи
14Затопления в Сочи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
17:55 (мск), источник: Life.ru

МЧС предложило отменить запрет на разведение костров на даче

Новые правила могут распространить и на сжигание мусора, листьев и других отходов, которые предлагалось уничтожать в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра.

Источник: РИА "Новости"

МЧС России планирует разрешить владельцам дач разводить костры и сжигать мусор на участках. Соответствующий проект, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Изменения предлагается внести в один из пунктов правил противопожарного режима. Ранее там было указано, что разводить огонь запрещается на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений.

«Слова “разводить костры” исключить», — говорится в новом документе.

Напомним, что с 1 января в России были введены новые правила для дачников. Они предполагают, что разводить открытый огонь можно только на расстоянии минимум пяти метров от зданий и построек. Касается это даже мангалов для приготовления шашлыка. Кроме того, сжигать сухие листья или траву разрешено только в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра. Причём такой, которую можно полностью накрыть крышкой.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мурашко: После вакцинации заболели не более 2,5% россиян
Как потоки вранья делают украинцев нерусскими
Кремль: Путин «не расписывается» за выбор украинцев
В ООН сообщили о сотнях тысяч россиян на грани голода
Блогеру Билу вынесли приговор за ДТП в центре Москвы
Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами
10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории (фото)
Исследование Спорта Mail.ru: как Россия выступит на Олимпиаде
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Многомиллиардный подарок Путина: в США заговорили о катастрофе
Горячие темы на Авто
Мысль---трезвая--- 241
Как вы, решаете сами . 225
Сегодня Петра и Павла. 159
Вопрос --(воскресный ) 158
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
Дмитрий Шепелев растрогал соцсети, показав фото детей Шоумен наслаждается отцовством
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь