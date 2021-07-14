19:21 (мск), источник: Ведомости
Мурашко назвал долю заболевших коронавирусом после вакцинации
Коронавирусом после прохождения вакцинации заболели 2,5% привитых, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2−3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».
Ранее, 8 июля, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из тех, кто получил обе дозы одной из вакцин от коронавируса, COVID-19 заболели 0,7% человек. Позже она сообщила, что привитый человек не может распространять инфекцию.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.
По данным на 14 июля, обе дозы одной из вакцин от коронавируса получили 19,4 млн человек. Еще 29,8 млн граждан пока сделали только одну из необходимых прививок.