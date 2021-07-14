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19:57 (мск), источник: Life.ru

Мурашко объяснил, как получить медотвод от вакцинации от ковида

Глава Минздрава уточнил, что противопоказания могут быть как постоянными, так и временными.

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Источник: РИА "Новости"

Противопоказания при получении медотвода от вакцинации от коронавирусной инфекции определяются лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой они определены. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью РИА «Новости».

«Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации», — пояснил глава Минздрава России.

Министр уточнил, что противопоказания могут быть как постоянными, так и временными.

Документ о медицинском отводе от вакцинации выдаётся той организацией, где наблюдается пациент по заболеванию, ставшему причиной выдачи такой справки.
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Если у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то срок действия справки — до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего документ, уточнил Мурашко.

Министр напомнил об исследованиях, доказывающих, что заболеваемость коронавирусом близкого круга вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Глава Минздрава уточнил: если в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться, риск заражения можно снизить, если привьются его близкие родственники.

Ранее врач Евгений Тимаков объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации от ковида. Однако в большинстве случаев на это рассчитывать не стоит, так как разъяснения от узких специалистов свидетельствуют, что прививку можно делать при всех заболеваниях.

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