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22:06 (мск), источник: РБК

В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире

В мире начинается третья волна пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он пояснил, что после прошлого всплеска заболеваемости COVID-19 в мире усилия Европы и Северной Америки по вакцинации своих граждан начали приносить результаты и случаи заболевания и смертность стали снижаться.

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Источник: Reuters

«К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны [пандемии]», — констатировал он.

Число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет число смертей от заражения коронавирусом, уточнил глава ВОЗ. Основным драйвером роста Гебрейесус назвал распространение дельта-штамма коронавируса (индийский вариант).

Ситуация, по его словам, усугубляется возросшей мобильностью людей, а также непоследовательным использованием государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.

«Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал», — подчеркнул Гебрейесус.

Он также обратил внимание на неравномерное распределение вакцин между странами, назвав это «шокирующей диспропорцией». Из-за этого в разных частях мира пандемия развивается по двум путям, пояснил он: страны с доступом к вакцинам отменяют ограничения, хотя для непривитых групп остаются большие риски; в тех же странах, где доступ к препаратам затруднен, большая часть населения остается уязвимой к инфекции.

«Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% — к концу этого года и как минимум 70% — к середине следующего года», — сказал глава ВОЗ.

В начале июля Гебрейесус заявлял, что пандемия находится «в очень опасной стадии», несмотря на то что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над распространением вируса. Единственный выход, по его мнению, — помочь справедливо распределять индивидуальные средства защиты, тесты и вакцины.

В феврале представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупреждала, что третья волна пандемии возможна, если люди не будут осторожны. «Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. <…> Зависит от поведения людей [дойдет ли ситуация до третьей волны]», — поясняла она.

В середине марта о начале третьей волны распространения вируса в Европе объявила Еврокомиссия.

Сейчас, по данным ВОЗ, в мире выявлено 187,5 млн случаев заражения коронавирусом, 4 млн человек умерли.

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