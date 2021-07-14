В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире

«К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны [пандемии]», — констатировал он.
Число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет число смертей от заражения коронавирусом, уточнил глава ВОЗ. Основным драйвером роста Гебрейесус назвал распространение дельта-штамма коронавируса (индийский вариант).
Ситуация, по его словам, усугубляется возросшей мобильностью людей, а также непоследовательным использованием государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.
«Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал», — подчеркнул Гебрейесус.
Он также обратил внимание на неравномерное распределение вакцин между странами, назвав это «шокирующей диспропорцией». Из-за этого в разных частях мира пандемия развивается по двум путям, пояснил он: страны с доступом к вакцинам отменяют ограничения, хотя для непривитых групп остаются большие риски; в тех же странах, где доступ к препаратам затруднен, большая часть населения остается уязвимой к инфекции.
«Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% — к концу этого года и как минимум 70% — к середине следующего года», — сказал глава ВОЗ.
В начале июля Гебрейесус заявлял, что пандемия находится «в очень опасной стадии», несмотря на то что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над распространением вируса. Единственный выход, по его мнению, — помочь справедливо распределять индивидуальные средства защиты, тесты и вакцины.
В феврале представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупреждала, что третья волна пандемии возможна, если люди не будут осторожны. «Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. <…> Зависит от поведения людей [дойдет ли ситуация до третьей волны]», — поясняла она.
В середине марта о начале третьей волны распространения вируса в Европе объявила Еврокомиссия.
Сейчас, по данным ВОЗ, в мире выявлено 187,5 млн случаев заражения коронавирусом, 4 млн человек умерли.