В России выросла платежная дисциплина потребителей электроэнергии

«Согласно данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), уровень платежей на ОРЭМ за поставленную электроэнергию за первые четыре месяца 2021 года вырос на 0,75 и 0,24 п. п. по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов соответственно», — говорится в документе.
При этом после почти двукратного увеличения прироста задолженности за поставленную электроэнергию за январь-апрель 2020 года на 8,1 млрд рублей (на 4,1 млрд рублей за январь-апрель 2019 года) за аналогичный период 2021 года произошло снижение прироста задолженности в денежном эквиваленте более чем в три раза, подчеркивают в рейтинговом агентстве.
Совокупная задолженность на ОРЭМ по итогам первых четырех месяцев 2021 года составила 75,5 млрд рублей, что ниже показателей на конец апреля прошлого и позапрошлого годов (77,2 и 104,4 млрд рублей на 30.04.2020 и 30.04.2019 соответственно).
В АКРА также отметили, что долги конечных потребителей за поставленную электроэнергию прежде всего ложатся на энергосбытовые компании. Зачастую это приводит данные компании к банкротству или лишению статуса субъекта ОРЭМ из-за ненадлежащего исполнения обязательств по оплате электрической энергии мощности, заключили там.
26 июня «Известиям» рассказали в Минэнерго, что по итогам отопительного сезона 2020−2021 годов количество потребителей, затронутых отключениями энергоснабжения, в среднем увеличилось в 2,3 раза, а показатели средней длительности обесточения — на 19%. В министерстве объяснили, что причинами такого роста являются износ оборудования и плохая организация аварийно-восстановительных работ в распредсетевом комплексе территориальными сетевыми организациями (ТСО), деятельность которых курируют регионы.