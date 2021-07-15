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00:53 (мск), источник: Известия

В России выросла платежная дисциплина потребителей электроэнергии

Результаты первых четырех месяцев 2021 года показали повышение платежной дисциплины со стороны потребителей на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Об этом говорится в аналитическом материале рейтингового агентства АКРА, которое поступило в распоряжение «Известий».

Источник: Reuters

«Согласно данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), уровень платежей на ОРЭМ за поставленную электроэнергию за первые четыре месяца 2021 года вырос на 0,75 и 0,24 п. п. по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов соответственно», — говорится в документе.

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При этом после почти двукратного увеличения прироста задолженности за поставленную электроэнергию за январь-апрель 2020 года на 8,1 млрд рублей (на 4,1 млрд рублей за январь-апрель 2019 года) за аналогичный период 2021 года произошло снижение прироста задолженности в денежном эквиваленте более чем в три раза, подчеркивают в рейтинговом агентстве.

Совокупная задолженность на ОРЭМ по итогам первых четырех месяцев 2021 года составила 75,5 млрд рублей, что ниже показателей на конец апреля прошлого и позапрошлого годов (77,2 и 104,4 млрд рублей на 30.04.2020 и 30.04.2019 соответственно).

В АКРА также отметили, что долги конечных потребителей за поставленную электроэнергию прежде всего ложатся на энергосбытовые компании. Зачастую это приводит данные компании к банкротству или лишению статуса субъекта ОРЭМ из-за ненадлежащего исполнения обязательств по оплате электрической энергии мощности, заключили там.

26 июня «Известиям» рассказали в Минэнерго, что по итогам отопительного сезона 2020−2021 годов количество потребителей, затронутых отключениями энергоснабжения, в среднем увеличилось в 2,3 раза, а показатели средней длительности обесточения — на 19%. В министерстве объяснили, что причинами такого роста являются износ оборудования и плохая организация аварийно-восстановительных работ в распредсетевом комплексе территориальными сетевыми организациями (ТСО), деятельность которых курируют регионы.

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