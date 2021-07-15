Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
14Затопления в Сочи
11:09 (мск), источник: ТАСС

Начинается прием заявлений на «школьные» выплаты

Подать заявление на выплату в 10 тыс. рублей можно будет дистанционно через портал госуслуг либо лично обратившись в клиентскую службу ПФР.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тыс. рублей для детей школьного возраста начинается в России в четверг.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что на единовременную выплату будет выделено 204 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей.

Новость
Минтруд разъяснил порядок получения выплат на детей школьного возраста

Подать заявление на выплату можно будет дистанционно через портал госуслуг либо лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России. При подаче заявления онлайн никаких дополнительных документов не потребуется, сообщали в Минтруде.

Кроме того, Минцифры и Минтруд 11 июля запустили новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Так, 12,5 млн родителей, зарегистрированных на госуслугах, получили рассылку от портала с предзаполненными документами на «школьную» выплату. По итогам проведенной 11 июля рассылки, выплаты на 9,8 млн детей уже оформили 7 млн родителей.

Перечисление «школьных» выплат начнется с 16 августа, и большинство семей получат деньги именно в этот день. Саму выплату можно будет получить только безналично на карту любой платежной системы. Обратиться за выплатой можно будет до конца октября текущего года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
В РФС определили приоритетного кандидата на пост тренера сборной
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
Рекордное число смертей от COVID-19 за сутки зафиксировано в РФ
Воспитанник «Спартака» вернулся в футбол после пяти лет тюрьмы
Синоптик спрогнозировал погоду фразой «жара уйдет со скандалом»
Турчак предложил поездку в лагеря детям врачей из «красных зон»
Здоровье
Аргентина сообщила о высокой эффективности одной дозы «Спутника» Поэтому аргентинские ученые предположили, что со второй дозой вакцины можно не торопиться.
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить домой, чтобы стать блогером
Дети
Видео с танцами младших сыновей Рудковской разочаровало сеть Звездная мама рассорила подписчиков новым видео
Леди
Шэрон Стоун в «платье принцессы» блистала в Каннах 63-летняя актриса произвела фурор на Лазурном берегу
Дом
8 кухонь, где не стали прятать холодильник за фасадами
5 ошибок в поливе комнатных растений, которые им навредят
Что купить домой, чтобы стать блогером
5 самых неудачных цветов для оформления спальни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь