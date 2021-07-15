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05:04 (мск), источник: Известия

Климатолог предсказал учащение периодов аномальной жары

Температура воздуха с годами будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке, рассказал в интервью «Известиям» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

Источник: AP 2021

«Кондиционеры станут обязательным атрибутом любой квартиры. Их наличие особенно важно ночью, поскольку в такие периоды, как сейчас в Москве, организм у людей не успевает отдохнуть от жары, ведь температура не падает до комфортных отметок и в темное время суток. Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться. Это большой стресс для организма», — подчеркнул учёный.

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«Человеку придется адаптироваться к новым условиям. Сейчас различные министерства в России готовят план такой адаптации. Изменения климата в первую очередь связаны с тем, что человек насыщает атмосферу парниковыми газами. В глобальном плане — если мы хотим замедлить перемены, то должны отказываться от углеводородов, переходить на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику. Необходимо повышать энергоэффективность зданий, промышленных процессов и так далее», — сказал он.

Облегчить жизнь людям в жаркую погоду вполне возможно, уверен Александр Чернокульский. В Европе в 2003 году была сильная волна жары и резко выросла смертность, напомнил он.

«С тех пор были еще более жаркие периоды, но европейцы научились справляться с жарой. Во-первых, они наладили информационное обеспечение, и люди поняли, как себя вести в опасные периоды. Врачи летом не уходят все вместе в отпуск, а постоянно дежурят. В городах добавили много зелени и фонтанов. Последний пункт особенно важен: нельзя закатывать весь город в асфальт, чтобы не получать потом печальные последствия», — заключил специалист.

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