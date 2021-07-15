Пилоты попросили Мишустина допустить в Россию иностранные вакцины от COVID-19

Документ был направлен в правительство 8 июля. Его подписал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов. Содержание письма приводят «Ведомости». Профсоюз подтвердил подлинность документа. Аппарат правительства сообщил, что письмо пока к нему не поступило.
«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — говорится в письме.
Профсоюз обращает внимание, что российские вакцины не одобрены профильными международными организациями. Авторы письма также отметили, что вакцинация всего населения будет способствовать открытию авиасообщения с новыми странами и «выходу авиаотрасли из кризиса».
Росавиация на этой неделе обязала перевозчиков тестировать членов экипажей на коронавирус каждые три дня. Из-за проверки тестов пассажиров в аэропортах Москвы на выходных образовались очереди на регистрацию.