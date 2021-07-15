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08:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Пилоты попросили Мишустина допустить в Россию иностранные вакцины от COVID-19

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой ускорить ввод иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок. Профсоюз сообщил, что из-за непризнания российских вакцин в ряде стран экипаж должен «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов».

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Источник: РИА "Новости"

Документ был направлен в правительство 8 июля. Его подписал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов. Содержание письма приводят «Ведомости». Профсоюз подтвердил подлинность документа. Аппарат правительства сообщил, что письмо пока к нему не поступило.

«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — говорится в письме.

Профсоюз обращает внимание, что российские вакцины не одобрены профильными международными организациями. Авторы письма также отметили, что вакцинация всего населения будет способствовать открытию авиасообщения с новыми странами и «выходу авиаотрасли из кризиса».

Росавиация на этой неделе обязала перевозчиков тестировать членов экипажей на коронавирус каждые три дня. Из-за проверки тестов пассажиров в аэропортах Москвы на выходных образовались очереди на регистрацию.

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