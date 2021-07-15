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10:58 (мск), источник: Life.ru

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты каждый месяц

Участники исследования также отметили повышение цен на товары этой категории. Большинство из них винят в этом ослабление курса рубля.

Источник: РИА "Новости"

Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

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«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% — примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», — сказано в исследовании, результаты которого приводит РИА «Новости».

При этом 96,3% опрошенных констатировали, что цены на продукты за пару месяцев сильно выросли. Особенно это отразилось на овощах, фруктах, молочной продукции, мясе и растительном масле. А 77,1% россиян уверены, что стоимость товаров будет подниматься и дальше. Большинство (36,1%) опрошенных считают, что в этом виновато ослабление курса рубля.

Ранее стало известно, что в России подорожали подсолнечное масло, сахар и куриное мясо. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, немного подешевела и вермишель.

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