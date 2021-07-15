Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента "Союз - Аполлон" и другие события этого дня
Фоторепортажи
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
14Затопления в Сочи
12:05 (мск), источник: Daily Storm

Сахалинский пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей и захотел во Францию

Мужчина отметил, что потратит деньги на себя, внуков и перечислит часть средств на благотворительность.

Источник: РИА "Новости"

Находящийся на пенсии строитель их Южно-Сахалинска Анатолий Ким выиграл в лотерею «Столото» более 512 миллионов рублей. Мужчина заявил, что никогда не сомневался в победе, и пообещал, что потратит деньги не только на себя или внуков, но и переведет на благотворительность. Также Ким заявил, что теперь сможет осуществить давнюю мечту — съездить во Францию и Италию.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

«5 июля был разыгран суперприз — 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля. Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в сопровождении супруги», — рассказали в «Столото».

По словам Кима, сначала он пытался использовать для угадывания какие-то числа, например, даты рождения близких, но потом решил полагаться на удачу.

«У меня трое детей и пятеро внуков. Для меня самое ценное — это, конечно, благополучие близких. Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование», — рассказал пенсионер.

«Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность», — добавил он.

До выхода на пенсию мужчина работал строителем. Теперь, пополнив число российских миллионеров, Ким решил осуществить давнюю мечту: побывать во Франции и Италии.

1 января 2020 года житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, купив билет за 100 рублей. В лотерейной организации сообщили, что всего было продано 53,6 миллиона билетов. В «Столото» тогда отметили, что выигрыш был рекордным: раньше в России никогда не разыгрывался миллиард рублей. Одновременно было продано максимальное в истории организации число лотерейных билетов.

Согласно июньскому исследованию холдинга «Ромир», большинство россиян (25%) в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов потратили бы его на образование или медицину. 24% опрошенных купили бы недвижимость, машину или другие предметы роскоши, а 18% респондентов положили бы деньги в банк, чтобы жить на проценты.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В профсоюзах разошлись во мнениях из-за разрешения Роструда отстранять непривитых удаленщиков
«Преступление наглое, дерзкое, жестокое»: в Барнауле бывший зэк сжег полицейского в машине
В России начинается прием заявлений на «школьные» выплаты
ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси»
МВД предложило полностью отменить обязательный техосмотр
В России зарегистрировали рекордное число смертей от COVID-19
Синоптик спрогнозировал погоду фразой «жара уйдет со скандалом»
В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников
Турчак предложил поездку в лагеря детям врачей из «красных зон»
Gnezdo.ru
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Россиян предупредили об аномальном холоде
С 1 января резко изменят пенсии. Такого не ждали
Какая судьба ждет российский рубль
Авто
В каких случаях водители должны надевать светоотражающие жилеты? В летний период количество пешеходов на междугородних трассах резко увеличивается. В деревнях играют дети, не привыкшие к особенностям скоростной дороги
Кино
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд» Актер впервые выступает в качестве ведущего
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить домой, чтобы стать блогером
Gnezdo.ru
Помнишь красавца- комиссара? Вот какой он сейчас
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Помнишь Ксюшу Шаталину: ее сейчас не узнать
Чего хочет каждая женщина, но молчит
Леди
Шэрон Стоун в «платье принцессы» блистала в Каннах 63-летняя актриса произвела фурор на Лазурном берегу
Дом
8 кухонь, где не стали прятать холодильник за фасадами
5 ошибок в поливе комнатных растений, которые им навредят
Что купить домой, чтобы стать блогером
5 самых неудачных цветов для оформления спальни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь