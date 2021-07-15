12:05 (мск), источник: Daily Storm
Сахалинский пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей и захотел во Францию
Мужчина отметил, что потратит деньги на себя, внуков и перечислит часть средств на благотворительность.
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Находящийся на пенсии строитель их
«5 июля был разыгран суперприз — 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля. Обладателем баснословной суммы оказался строитель из
По словам Кима, сначала он пытался использовать для угадывания
«У меня трое детей и пятеро внуков. Для меня самое ценное — это, конечно, благополучие близких. Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование», — рассказал пенсионер.
«Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность», — добавил он.
1 января 2020 года житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, купив билет за 100 рублей. В лотерейной организации сообщили, что всего было продано 53,6 миллиона билетов. В «Столото» тогда отметили, что выигрыш был рекордным: раньше в России никогда не разыгрывался миллиард рублей. Одновременно было продано максимальное в истории организации число лотерейных билетов.
Согласно июньскому исследованию холдинга «Ромир», большинство россиян (25%) в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов потратили бы его на образование или медицину. 24% опрошенных купили бы недвижимость, машину или другие предметы роскоши, а 18% респондентов положили бы деньги в банк, чтобы жить на проценты.