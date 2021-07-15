10:41 (мск), источник: Sputnik.by
Чемпионат мира по академической гребле отменен в очередной раз
В прошлом году международная федерация отменила первенство планеты в Словении
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Чемпионат мира по академической гребле 2021 года в Шанхае отменен в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении на официальном сайте Международной федерации гребного спорта.
«Исполком World Rowing обсудил возможность проведения соревнований в другом городе, однако в связи с возникшими сложностями неохотно пришел к выводу, что, к сожалению, времени для подтверждения нового хозяина и подготовки регаты чемпионата мира недостаточно», — пояснили в
Первенство мира среди лучших академических гребцов, где принимала бы участие и белорусская сборная, должно было пройти в Китае
Международная федерация гребного спорта второй год к ряду отменяет проведение Чемпионата мира в связи с пандемией коронавируса. В предыдущий раз соревнования должны были пройти в Словении в 2020 году.
На прошедшем недавно первенстве Европы в польской Познани белорусским гребцам удалось завоевать золото и бронзу. Заслуженные медали получили
Особые медальные надежды Беларусь связывает с выступление сборной на Олимпиаде в Токио. На предыдущем олимпийском первенстве в