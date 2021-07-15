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10:39 (мск), источник: Газета.Ру

Турчак предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что эта инициатива также коснется детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, а в целом ее реализация позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тыс. детей.

Этот план, уже направленный в кабмин, также поможет загрузить здравницы Кубани, Крыма и Приморья, отметил Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения, уверен Турчак.

Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС.
Андрей Турчак

По словам Турчака, по линии фракции ЕР в Госдуме можно будет претворить эту инициативу в жизнь.

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