11:42 (мск), источник: РБК
МВД предложило полностью отменить обязательный техосмотр личных авто
За добровольное прохождение техосмотра ведомство намерено предлагать льготы водителям, например снижение ставки транспортного налога и ОСАГО.
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МВД предложило правительству отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, его выступление опубликовало «МВД Медиа».
Черников отметил, что в ряде регионов не выполняются требования по обеспечению населения пунктами техосмотра. При этом в любом случае в соответствии с правилами дорожного движения водитель должен перед выездом проверить исправность своего транспортного средства.
«В то же время МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — заявил Черников.