12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Без каких открытий Ильи Мечникова мир был бы совсем другим
15 мая выдающемуся ученому исполнилось бы 105 лет.
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15 мая 1845 года родился выдающийся русский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат Илья Мечников. Он сделал множество важнейших открытий в области биологии и медицины, и теперь его имя носят институты, университеты, лаборатории, улицы, научные конкурсы, простокваша и даже кратер на обратной стороне Луны.
Вспоминаем самые важные открытия ученого, которые изменили мир и стали основой для современной науки.
В 1865 году, изучая в Италии эмбрионы беспозвоночных животных, Илья Мечников открыл феномен внутриклеточного пищеварения. Вместе с Александром Ковалевским он стал одним из основоположников эмбриологии и доказал единство происхождения позвоночных и беспозвоночных животных.
Ученые опубликовали совместную работу, которая подтверждала теорию Дарвина о том, что эмбрионы многоклеточных животных на разных стадиях развития очень похожи между собой. Сейчас картинки, иллюстрирующие этот принцип, можно увидеть во всех учебниках биологии.
Одним из самых важных открытий Ильи Мечникова стало явления фагоцитоза, обнаруженное и описанное им в 1882 году. Это процесс защитной функции организма, при котором специальные клетки крови и тканей захватывают и переваривают различные твердые инородные частицы. Эти клетки, защищающие организм от бактерий и вирусов, ученый назвал фагоцитами.
Открытие было сделано ученым с помощью прозрачной личинки морской звезды, в которую он воткнул шип розы. Через время Мечников увидел, что вокруг занозы скопились блуждающие клетки, которые либо пытались поглотить инородное тело, либо создавали защитный слой вокруг него.
Суть этой теории в том, что фагоциты захватывают и изолируют вредные тела, вызывающие заболевание. Это позволяет организму их изучить и выработать стратегию борьбы с ними. Организм вырабатывает соответствующие антитела и при повторном заражении уже знает, как бороться ними. Так, например, работают прививки от гриппа и других заболеваний.
Кроме того, обобщая открытые им явления иммунной функции фагоцитоза, Мечников отмечал, что полноценный иммунитет может быть гарантирован только при полноценности всех реакций фагоцитоза, а при выпадении хотя бы одной из фаз вероятно развитие заболевания. По сути, это было первое научное объяснение болезней, возникающих на основе иммунодефицита, эту теорию современные иммунологи окончательно подтвердили лишь в конце XX века, столкнувшись с явлением иммунодефицита, возникающего под действием вируса ВИЧ.
Можно смело сказать, что без открытий Ильи Мечникова сейчас бы не было такого количества йогуртов и других кисломолочных продуктов с «полезными бактериями» — пробиотиками. Ученый долгие годы занимался вопросами старения и разрабатывал концепции продления здоровой и активной жизни.
Замедлять активностью гнилостных бактерий в кишечнике Мечников предлагал с помощью пробиотической диеты: употреблять побольше кисломолочных продуктов, например, йогуртов, и поменьше мяса. Современные компании до сих пор производят «мечниковскую простоквашу» по его запатентованному рецепту.
Илья Мечников внес огромный вклад в изучение и борьбу с инфекционными заболеваниями. В 1886 году он вместе с микробиологом и эпидемиологом Николаем Гамалеей открыл в Одессе вторую в мире и первую в Российской империи бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями, где проводились экспериментальные исследования с возбудителями сибирской язвы, бешенства и осуществлялось производство различных вакцин для борьбы с ними.
Мечников также создал первую русскую школу микробиологов, иммунологов и патологов, активно участвовал в создании