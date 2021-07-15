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13:09 (мск), источник: РБК

Кремль словами «у нас своих хватает» ответил о допуске иностранных вакцин

У россиян есть возможность выбрать любой из четырех отечественных препаратов, заявил Песков. Он добавил, что тема взаимного признания вакцин с другими странами стоит на повестке дня.

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Источник: РИА "Новости"

Вопрос о допуске иностранных вакцин от коронавируса в Россию или о взаимном признании вакцин с другими странами находится на повестке дня, «тему эту придется обсуждать», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, почему в Россию сейчас не допускают иностранные вакцины, он ответил: «У нас своих вакцин хватает».

У нас своих четыре вакцины. Это разве не возможность выбора? В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Ранее Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к главе правительства Михаилу Мишустину и попросил допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса. Профсоюз объяснил, что, покуда российские вакцины не одобрены международными организациями, пилотам и другим членам экипажей приходится «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов».

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О необходимости разрешить в России применение зарубежных вакцин, которые получили одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), также говорил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Организация одобрила препараты от Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.

В начале июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей вакцин от коронавируса подали заявку на регистрацию препаратов в России, они проходят экспертизу. В Pfizer рассказали, что рассматривают вопрос о получении регистрации в российском Минздраве. Компания Janssen — фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson — заявила, что готова поставлять однокомпонентный препарат в Россию и страны СНГ. По данным «Коммерсанта», в числе тех, кто подал заявку на регистрацию своей вакцины, — китайская фармкомпания Livzon Mabpharm Inc.

Песков после этого заявил, что признание вакцин в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму. Он подчеркнул, что Кремль выступает против политизации вопроса регистрации препаратов и недобросовестной конкуренции.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Пока ни один из препаратов не одобрен ВОЗ или европейским регулятором.

Во время загрузки произошла ошибка.

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