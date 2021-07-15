13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В фотоловушку в Британии попали самка бобра с детенышем (видео)
Это первый малыш, появившийся в заповеднике Сомерсета за последние 400 лет
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Сотрудники природной резервации Holnicote Estate в британском графстве Сомерсет опубликовали на своих страницах в соцсетях видео, снятое одной из фотоловушек у местного пруда. В камеру попали самка бобра с детенышем, которые резвились в воде и прыгали по бревнам.
Экологи пояснили, что эти кадры уникальны, ведь бобренок появился на свет в этой местности впервые за 400 лет.
Напомним, что бобры активно размножались на территории Великобритании несколько столетий назад, но в XVI веке были практически уничтожены охотниками и фермерами.
Экологи решили вернуть бобров в дикую природу Англии еще несколько лет назад и даже закрепили это на законодательном уровне. Активно разводить бобров и выпускать их в резервации начали в 2020 году.
В Сомерсете животные появились в январе прошлого года. Они быстро освоились на новой территории и принялись активно строить плотины. А появление на свет бобренка говорит о том, что популяция бобров начала восстанавливаться естественным путем.
Екатерина Гура