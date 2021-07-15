15:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты российские пожарные уволились
Сотрудники пожарной части в городе Верещагино Пермского края, которые жаловались президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты, уволились
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По словам начальника 23-го отряда противопожарной службы региона Олега Мелехина, увольнение не связано с обращением к главе государства. Он отметил, что сотрудников не преследовали за это видео.
«С обращением к президенту это никак не связано. Если исходить из их логики, надо было уволить их еще два года назад. Все люди, которые у меня в отряде есть, спокойно работают, никаких преследований нет. Все подразделения готовы выполнять задачи», — уточнил Мелехин.
Он также отметил, что пожарная часть функционирует в прежнем режиме.
В декабре минувшего года пожарные верещагинской части отправили видеообращение Путину, в котором пожаловались на низкие зарплаты. В ответ глава краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков обвинил сотрудников в клевете и подал заявление в прокуратуру.