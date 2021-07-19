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09:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Топ-30 товаров с AliExpress, которые помогут вам пережить жару

Погода в регионах бьет температурные рекорды: хочется проводить время на природе, у воды, но рабочий темп не снижается, и жизнь не останавливается. И чем выше ползет столбик термометра, тем меньше сил думать о том, что надеть. Чтобы вам не пришлось даже в самый знойный день искать компромиссы между «красиво» и «комфортно», мы все продумали за вас и нашли отличные решения. Обратите внимание на ускоренную доставку многих товаров.

Источник: РИА "Новости"

Обратите внимание, что кроме летних скидок все покупатели из России могут получить дополнительную скидку до 40% за счет ВАУ-купона.

Такие купоны можно получать каждый день — просто перейдите на страницу с ВАУ-купонами в приложении AliExpress Россия и выберите нужный. Но поспешите — количество купонов в день ограничено, и лучшие из них разметают на глазах.

Льняные мокасины на плоской подошве

Удобные повседневные мужские мокасины считаются универсальной и демократичной обувью. Идеальный вариант на каждый день — укороченные брюки или подвернутые джинсы, которые слегка открывают щиколотку. В жаркую погоду можно надеть легкие износостойкие мокасины с брюками или джинсовыми шортами выше колена. На «верх» можно надеть футболку, рубашку с коротким рукавом или рубашку-поло. Производитель просит внимательно сравнивать размер с длиной стопы перед оформлением заказа. Заказывайте на сайте за полцены с функцией ускоренной доставки.

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  • Заказ ждал меньше месяца. Пришли в целлофановом пакете, помялись, но это на качество не влияет, выпрямятся. Главное, подошел размер: ношу 42, заказал 44 по размерной сетке. Сидят на ноге отлично. Легкие, удобные. На лето то, что надо. Все сделано хорошо, качественно, никакого запаха. Продавца рекомендуем. Спасибо за оперативность и качество товара!
Льняные мокасины на плоской подошве
Переносной кондиционер

Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.

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  • Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Переносной кондиционер
Дышащие мужские льняные брюки

Брюки выполнены из дышащего материала, благодаря чему прекрасно подходят для жаркой погоды. Льняная ткань очень плотная, но при этом легкая и слегка шероховатая. Она выглядит очень просто, но при этом стильно. Прежде всего мужские льняные брюки хороши тем, что способны отталкивать статическое электричество и защищать тело человека от вредных радиоактивных лучей. Такой материал довольно прочен и долговечен. Мужские брюки на мягкой резинке подойдут практически любому. Заказывайте за полцены на странице товара Алиэкспресс.

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  • Посылка дошла быстро, надежно упакована. Брюки полностью соответствуют описанию и изображению на сайте. Очень нежный и приятный материал, сшиты качественно. Покупкой доволен, рекомендую этот магазин. Спасибо продавцу!
Дышащие мужские льняные брюки
Мужские брендовые очки

Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке.

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В отзывах пишут:
  • Очки хорошие, покупкой доволен, при солнце на мокром асфальте и снегу глаза не болят, бликов нет. Это самое главное.
Мужские брендовые очки
Стильный летний костюм

Стильный женский комплект, подходящий в том числе для жаркой погоды, состоит из повседневного топа и коротких однотонных шорт на мягкой резинке. Можете совмещать разные предметы одежды по отдельности и соединять их в стильные образы. Универсальный летний костюм, который из года в год различается лишь несколькими деталями. Также в тренде светлые и сложные оттенки. На странице товара вы найдете комплект в двух цветах. Действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Цвет серо-синий. Нитки не торчат. На российский 50-52 размер подошло идеально. Синтетика, но к телу приятно. Смотрится стильно. Рекомендую.
Стильный летний костюм
Летние женские сандалии

Женские кеды на алиэкспресс станут отличной альтернативой недышащим кроссовкам и кедам в летнюю погоду. Обувь из эластичной ткани отлично сядет по форме вашей ноги. Отличный вариант летних сандалий с открытым носком. Они станут вашими любимцами в жаркую погоду. Они легкие, очень комфортные и обращают на себя внимание.

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В отзывах пишут:
  • Отличная обувь на лето. Легкие и удобные. Ткань не тянется, так что если высокий подъем, то будет трудновато надевать. На ноге сидят великолепно. Ношу ее как летнюю обувь, на 35 (российский размер) и заказала 5-й размер. Подошли идеально. Несмотря на то, что у меня еще шишки, они даже не выделяются. Продавцу — хороших продаж и процветания.
Летние женские сандалии
Модный джинсовый комбинезон

Трендовая модель на любой сезон. В ней чувствуешь себя комфортно и дома, и в гостях, и на работе, если, конечно, в вашем офисе не введен дресс-код. Отличается интересным стилевым решением в виде металлической фурнитуры. Заказывайте на сайте по привлекательной цене с функцией ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Нравится. Мой второй заказ, и он идеально подходит. Легкий материал. Очень удобно, я рекомендую выбирать размер больше. Обычно я ношу S, но заказывала M.
Модный джинсовый комбинезон
Спортивные сандалии из натуральной кожи

Кожаные спортивные сандалии с надежной фиксацией и противоскользящей подошвой - это отличный выбор, для тех, кто ценит качество и комфорт. Сандалии доступны в разных размерах и цветах. А дополнительным приятным бонусом будет хорошая скидка и быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Сандали супер. Беру не первый раз. На свой 43 взял 43. Сели отлично. До этого взял 44 и были на 1см больше в пятке. Носятся отлично, два лета носил и все еще целые. Сейчас взял на всякий случай. Продавец отличный, отправил быстро.
Спортивные сандалии из натуральной кожи
Прочный каркасный бассейн с насосом

Сборный каркасный бассейн с фильтр-насосом создан по особой запатентованной технологии. Его стенки выполнены из трех отдельных слоев: двух слоев плотного винила и одного - полиэстера для особой прочности. Бассейн Metal Frame Pool прочен и благодаря стальному каркасу. Он выдерживает большие нагрузки, в бассейне одновременно могут купаться несколько человек. Это настоящая находка для семьи или компании друзей.

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В отзывах пишут:
  • Все супер, берите смело, такой цены с насосом не найдешь.
  • Доставка огонь! Сам бассейн качественный!
Прочный каркасный бассейн с насосом
Длинное платье-футболка

Летнее платье с длинными рукавами из плотной ткани отлично держит форму и не просвечивает. Удобный и актуальный крой оверсайз — свободная посадка не будет сковывать ваших движений. Также можете носить это платье весной и осенью. Платье-футболка прекрасно подойдет и в качестве домашней одежды, и для лаконичных ежедневных образов. Благодаря свободному крою, модель актуальна для будущих мам. На сайте действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Очень красивое платье. По фигуре село идеально. Рукав по длине с запасом. Материал — приятный к телу «холодок». Просто восхитительно! Спасибо большое. Дошло просто молниеносно быстро.
Длинное платье-футболка
Очень удобные мужские кроссовки

Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. На данный товар действует ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
Очень удобные мужские кроссовки
Женские босоножки на танкетке

Летние женские туфли на высокой танкетке созданы для того, чтобы быть удобными и стильными. Вдохновляйтесь этим летом в самой желанной летней повседневной обуви, которая идеально подчеркнет всю эстетику моды. Эти женские босоножки можно легко носить на повседневных прогулках, на отдыхе или пляже, они отлично сочетаются с джинсами, платьями, шортами и со всеми видами нарядов. Заказывайте по привлекательной цене на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Не решалась заказывать обувь, но этот первый опыт просто супер! Мой размер 37,5, заказала 39. Я просто в восторге, за такую цену. Посмотрим, как будут носиться. Продавцу спасибо большое, доставка в Саратов две недели.
Женские босоножки на танкетке
Яркое летнее платье в горошек

Способно ли новое платье доставить удовольствие и радость? Безусловно, особенно если это летнее платье в горошек. Женское платье изготовлено из мягкой, тактильно приятной ткани. Будет отличным базовым элементом вашего гардероба на каждый день. Материал: 85% хлопок, 15% полиэстер. Заказывайте почти за полцены на странице товара по ускоренной доставке.

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В отзывах пишут:
  • Очень понравилось платье! Цвет и фасон как на фото. На мои параметры 96-73-98 и рост село отлично! Ткань не просвечивает.
Яркое летнее платье в горошек
Водонепроницаемый тент от солнца

Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.

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В отзывах пишут:
  • Очень хороший тент, добротный и качественный. Все швы хорошо прошиты. Пока не натягивали, но, думаю, будет все замечательно.
Водонепроницаемый тент от солнца
Летний костюм для детей

Костюм из футболки и шорт для девочки в разных стилевых решениях. Выбирайте из разнообразных вариантов, представленных на сайте . Модель подойдет для жаркой погоды или в качестве домашней одежды. Легкий комплект, который смотрится очень нарядно, станет любимым в гардеробе вашего ребенка. При интенсивной носке и частых стирках костюм долго не теряет форму и внешний вид, не деформируется, не покрывается катышками, не протирается. Возможна погрешность в размерах на 1-3 сантиметра. На данный товар действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Отличный костюм. Даже не ожидала, что будет такой качественный. Легкий, красивый, дышащий. На рост ребенка 1 м заказала 120 см, сел отлично. Нам с дочкой понравилось, всем рекомендуем.
Летний костюм для детей
Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
Умная колонка «Капсула»
Элегантное женское платье

Платья-свитшоты — актуальный тренд этого сезона. Платье миди выполнено из прочного хлопка, который отличается высокой износостойкостью. Мягкий и прочный материал хорошо сохраняет форму и цвет. Платье дополнено боковым разрезом. Для прогулки сочетайте платье с разрезом с грубыми ботинками в стиле милитари, акцентными серьгами и сумкой через плечо. Заказывайте по хорошей скидке с функцией ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Мне очень-очень понравилось это платье. На свой размер 46 взяла по отзывам М, подобрала пояс, но сейчас ношу без него. Ещё есть куча места для беременного живота (пошёл 7 месяц) Доставка до Башкирии 12-14 дней
Элегантное женское платье
Шорты для бега

В огромном потоке спорт-товаров на алиэкспресс не пропустите беговые мужcкие шорты. Удобные шорты для тренировок из полиэстера легко тянутся и не сковывают движений. Двухуровневый фасон обеспечивает дополнительную вентиляцию. Потайные карманы позволяют хранить телефон во время тренировок. Вшитый ремень на поясе пригодится для полотенец. Перед покупкой проверьте размерную сетку от продавца и заказывайте с функцией ускоренной доставки.

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  • Фантастик, заказал 5 марта, забрал 13 марта! Рекорд доставки. Берите на 1 размер меньше, чем указано в описании. Ткань отлично тянется и очень комфортно!
Шорты для бега
Мужские сандалии «Гладиатор»

Мягкая удобная прогулочная обувь из натуральной кожи в римском стиле расставит нужные акценты в вашем летнем образе. Покупайте для пляжного отдыха, мини-походов или для ежедневной прогулки, они везде будут кстати! Заказывайте с функцией ускоренной доставки по России по привлекательной цене.

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  • Отличные качественные кожаные шлепки. Размер соответствует размерной сетке, брал по длине стопы. Ускоренная доставка за 18 дней до Красноярского края. Респект продавцу. Рекомендую товар и продавца.
Мужские сандалии «Гладиатор»
Сетчатые мужские кроссовки

Лаконичные и комфортные кроссовки из эластичного воздухопроницаемого сетчатого текстиля на гибкой подошве станут незаменимым аксессуаром в вашем гардеробе. Данная пара очень практична, сделана из износостойких материалов. Цветная подошва и шнурки делают эту модель выразительной и ультрамодной. Выбирайте лучшую для себя цветовую гамму кроссовок на сайте. На данный товар действует функция ускоренной доставки. Размер в соответствии с длиной стопы.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки легкие, но жалко, малы. Закажу на размер побольше. Продавец молодец, выдал быстро: с такой скоростью товар еще не приходил. Спасибо!
Сетчатые мужские кроссовки
Хлопковое нижнее белье для мужчин

Обновляя гардероб не стоит забывать и о таком важном моменте, как качественное и удобное нижнее белье. Комплект из четырех мужских хлопковых боксеров из хлопка будет отличным приобретением в любой сезон. А скидки до 40% и быстрая доставка Плюс - это именно та причина, по которой покупку нужно сделать именно сейчас.

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  • До Москвы за 14 дней - очень быстро! Товар пришел без брака и дефектов транспортировки. Упакован в целофан и зип-пакет. Сами боксеры, как в описании, соответствуют размеру. Ткань приятная к телу, тянется, нитки не торчат, швы более менее ровные. В общем товаром довольны. После стирки форму и цвет не потеряли. Продавцу спасибо!
Хлопковое нижнее белье для мужчин
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а также беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

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  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
Суперудобные женские кроссовки
Стильные и лаконичные футболки

Белые и черные футболки являются базовыми вещами и должны присутствовать в любом гардеробе. Так что советуем обратить внимание на эти стильные модели из 100% хлопка, дополненные лаконичными рисунками. Кроме того, можно выбрать футболки с разными вырезами горловины и дизайном рукавов. А доставка из России гарантирует быстрое получение товара. 

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  • Хорошая футболочка. Брала ту, что с розой и ножами, черную. Размер, хоть и российский, но мне лично подошло впритык 48. Смотрится нормально, просто сама люблю посвободнее. Принт четкий, запаха нет, ткань - хлопок. В целом, за свою цену - вполне себе достойное изделие. Производство российское. Доставка до Москвы за 3 дня. В общем, можно смело брать.
Стильные и лаконичные футболки
Симпатичные футболки для маленьких модников

Качественных и веселых футболок для малышей никогда не бывает много. Хлопковые, не жаркие и очень приятные к телу они будут долго радовать как детей, так и их родителей. В наличие есть разные размеры (с удобной и понятной размерной сеткой), а также большой выбор расцветок и рисунков, чтобы угодить даже самым требовательным покупателям.

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В отзывах пишут:
  • Классная футболка. 100% хлопок. Пришло очень быстро с другими товарами. Хорошо, что на воротнике нет вшитых ярлыков, которые натирают. Они приклеены и быстро убираются.
Симпатичные футболки для маленьких модников
Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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В отзывах пишут:
  • Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
Кроссовки для походов
Мягкие кроссовки для бега

Кроссовки для бега имеют низкую высоту голенища, сделаны из дышащего материала. Стильные кроссовки с функцией контроля движения подойдут для спорта на бетонном полу, также в них вы с легкостью пробежите и 40-километровый марафон. Кроссовки унисекс с защитой от воды представлены в девяти разных моделях. Покупатели рекомендуют брать на размер меньше необходимого. Заказывайте за полцены с функцией ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки, очень нравятся, но большие. Моя нога 26,5 см, ориентировался по размерной таблице, здесь показано было, что нужно заказывать 42. Но они оказались больше на целый 1 см. В остальном очень удобные и красивые. На улице при солнечном свете прямо-таки светятся благодаря своему белому цвету. Дошли очень быстро. С продавцом не списывались, повезло, что есть тот, кому эти кроссовки подошли. Планирую купить еще одни.
Мягкие кроссовки для бега
Модные кеды нового поколения

Клетчатые яркие кроссовки отлично впишутся в повседневную жизнь. Кеды представлены в 14 разных цветах. Мужские кеды на алиэкспресс позаботились о вашем комфорте и создали воздухопроницаемую технологию для удобных пеших прогулок или бега. Прочная подошва обеспечит вам долгое обслуживание обуви. С кроссовками, выполненными по уникальному дизайну, вы будете выглядеть модно и стильно. Размерная сетка полностью соответствует вашему размеру. Заказывайте с функцией ускоренной доставки за полцены!

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто восторг, не ожидала, что окажутся такими классными. Мягкие, удобные. Есть небольшой запах, но думаю, он выветрится. Пришли очень быстро, продавца рекамендую.
Модные кеды нового поколения
Водоотталкивающая футболка Xiaomi

Невероятно крутая футболка от Xiaomi. Благодаря нанотехнологиям материал футболки водоотталкивающий: его трудно намочить, а если так случилось, то высохнет одежда за считанные минуты. При этом материал остается очень легким и дышащим. С такой футболкой можно не боятся запачкаться или намокнуть. Она идеально подходит для занятий спортом, отдыха и просто ежедневной носки в жаркий летний сезон. Кстати, купить “умную” футболку можно с быстрой доставкой.   

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В отзывах пишут:
  • Качественный материал. Пропускает воздух и воду через себя, при этом воду не впитывает и как следствие не намокает. То есть тело будет мокрое, а майка сухая :)
Водоотталкивающая футболка Xiaomi
Объемная палатка

Автоматическая туристическая палатка - это незаменимая вещь для летнего отдыха. Палатка довольно объемная и может свободно вместить до 4 человек. Быстро и легко собирается, может служить в качестве навеса от солнца на семейных пикниках. К дополнительным плюсам можно отнести качество материалов, водонепроницаемую ткань и отличную вентиляцию в виде больших “дверей” и “окон” с москитными сетками. Палатку можно выбрать в трех разных цветах, а доставка “Плюс” гарантирует быстрое получение товара. Приятным бонусом также будет отличная скидка. 

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В отзывах пишут:
  • Палатку доставили быстро и прямо домой. Качество супер, идеальные швы, все до мелочей продумано. Насчет механизма открывания палатки - выше всяких похвал, полагаю это самый удобный вариант разборки и сборки. Размер большой, она просто объемная по форме и в ней комфортно сидеть, стены как стены, а не лежат на спине. Выглядит все солидно, но дополнительные дуги на всякий я заказала. Пока очень довольна товаром.
Объемная палатка
Солнцезащитные очки в деревянной оправе

Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и добавили ништяков в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.

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В отзывах пишут:
  • Качество отличное, всё бережно и аккуратно упаковано!!! К заказу немножко добавили ништяков, плюс проверка поляризации!!! 
Солнцезащитные очки в деревянной оправе
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