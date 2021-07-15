Свободный от коронавируса пляж открылся в Сочи

С инициативой открыть свободный от COVID пляж ранее выступила гостиница на Курортном проспекте. В четверг пляж официально открылся для отдыхающих.
На входе висит табличка «COVID Free Пляж», стоит охранник, который проверяет у посетителей документы. Гости пляжа, в частности, интересуются, можно ли показать результаты ПЦР-теста. Если он выполнен в течение 72 часов, то вход разрешен. Туристам, у которых не было никаких документов, войти не разрешили.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на отдых в Краснодарский край с 1 августа можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, однако отдыхающие должны будут сделать прививку от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия. С 1 июля в отели и санатории региона заселяют только с отрицательным ПЦР.