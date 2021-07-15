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15:37 (мск), источник: РИА Крым

Свободный от коронавируса пляж открылся в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Свободный от коронавирусной инфекции пляж начал работать в Сочи. На отдых туда допускают туристов с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

С инициативой открыть свободный от COVID пляж ранее выступила гостиница на Курортном проспекте. В четверг пляж официально открылся для отдыхающих.

На входе висит табличка «COVID Free Пляж», стоит охранник, который проверяет у посетителей документы. Гости пляжа, в частности, интересуются, можно ли показать результаты ПЦР-теста. Если он выполнен в течение 72 часов, то вход разрешен. Туристам, у которых не было никаких документов, войти не разрешили.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на отдых в Краснодарский край с 1 августа можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, однако отдыхающие должны будут сделать прививку от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия. С 1 июля в отели и санатории региона заселяют только с отрицательным ПЦР.

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