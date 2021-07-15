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17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Попросившим помощи у Меркель россиянам ускорят ремонт дороги

В российской деревне Верхний Карбуш Омской области ускорят ремонт дороги. Мера последовала после того, как местные жители обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой уложить у них асфальт, сообщают РИА Новости.

Власти региона заявили, что договорились с администрацией деревни оперативно скорректировать смету, чтобы подать заявку на субсидию на ремонт дороги. Решение правительство объяснило тем, что составленный ранее проект «из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность». Работы планируют провести в 2022 году.

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Заместитель регионального правительства Антон Заев добавил, что тема с ремонтом улицы в Верхнем Карбуше «рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель».

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По его словам, власти «обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение жителей к канцлеру, отметив, что подобная ситуация на дорогах в деревне — недопустимая халатность властей. Пресс-секретарь президента заявил, что местные власти обратят внимание на проблему и найдут способ ее решения.

Жители деревни Верхний Карбуш обратились к Меркель в июне 2021 года. По инициативе депутата сельского поселения они записали канцлеру видео, в котором рассказали, что несколько раз просили местные власти заасфальтировать дорогу, но проблема не решалась. Идею обратиться именно к Меркель авторы объяснили историей места — поселение было основано русскими немцами на рубеже XIX и XX веков.

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