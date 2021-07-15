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19:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Росстат: почти треть домохозяйств не имеет доступа к интернету

Домашнего доступа к интернету нет у 28,6% российских домохозяйств, при этом большинство из них не могут его установить из-за отсутствия средств или по другим причинам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения».

Источник: Reuters

По данным ведомства, установить интернет при желании могли бы 23,6% домохозяйств, еще четверть (24,6%) не может этого сделать из-за отсутствия средств, а чуть больше половины (51,8%) — по другим причинам.

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По данным Росстата, в городах доступ к интернету отсутствует у 24% домохозяйств, а в сельских населенных пунктах — у 43,5%. Чаще всего отсутствие домашнего интернета наблюдается в сельских населенных пунктах с населением 200 человек и меньше (51,5%), а также с населением от 201 до 1 тыс. человек (50,3%). Кроме того, 38,3% семей в России живут без стационарного или портативного компьютера. Не имеют домашнего телефона 70,5% семей. Мобильного телефона нет у 1,4% домохозяйств.

Данное исследование проводилось среди представителей различных групп и слоев населения во всех субъектах РФ в период с 14 октября по 2 ноября 2020 года среди 60 тыс. домохозяйств.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие четыре года в России планируется обеспечить доступом в интернет не менее 90% домохозяйств.

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