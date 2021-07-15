19:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Росстат: почти треть домохозяйств не имеет доступа к интернету
Домашнего доступа к интернету нет у 28,6% российских домохозяйств, при этом большинство из них не могут его установить
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По данным ведомства, установить интернет при желании могли бы 23,6% домохозяйств, еще четверть (24,6%) не может этого сделать
По данным Росстата, в городах доступ к интернету отсутствует у 24% домохозяйств, а в сельских населенных пунктах — у 43,5%. Чаще всего отсутствие домашнего интернета наблюдается в сельских населенных пунктах с населением 200 человек и меньше (51,5%), а также с населением от 201 до 1 тыс. человек (50,3%). Кроме того, 38,3% семей в России живут без стационарного или портативного компьютера. Не имеют домашнего телефона 70,5% семей. Мобильного телефона нет у 1,4% домохозяйств.
Данное исследование проводилось среди представителей различных групп и слоев населения во всех субъектах РФ в период с 14 октября по 2 ноября 2020 года среди 60 тыс. домохозяйств.
В октябре 2020 года