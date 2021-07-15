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19:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тайна пещер Анкор Черч. Они могли быть домом англо-саксонского короля

Пещерное помещение в центральной Англии, которое считали известным лишь с XVIII века, было создано намного раньше — в начале Средних веков, показало новое исследование.

Археологи считают, что в IX веке в этих пещерах жил изгнанный король Нортумбрии | Источник: PA Media

Ученые предполагают, что комнаты в пещерах Анкор Черч в графстве Дербишир люди выточили еще в девятом веке, чтобы там жил отправленный в ссылку англо-саксонский король.

Эти пещеры могут быть одним из старейших жилищ, найденных на территории Великобритании, заключили специалисты из Института культурного наследия при Королевском университете сельского хозяйства (RAU) и компании Wessex Archaeology.

Пещеры Анкор Черч числятся в списке охраняемых исторических объектов Великобритании, но до настоящего момента считалось, что это природные образования, которые обнаружили и стали использовать как помещение лишь в XVIII веке.

Тогда эти пещеры полюбились местным аристократам, которые расширили их и устраивали внутри обеды и праздники.

В XVIII веке в прохладных сводах этих пещер проводили время аристократы | Источник: PA Media

Но глава нынешнего исследования, археолог Эдмунд Саймонс, решил собрать команду, чтобы внимательнее изучить этот объект в рамках проекта, посвященного пещерам Великобритании. Результаты превзошли его ожидания.

Это не природная пещера. Я не могу себе представить процесс, который бы создал стены, двери, окна, не говоря уже о колоннах.
Эдмунд Саймонс
Археолог

Саймонс и его коллеги провели подробные измерения и исследование с помощью дрона, чтобы воспроизвести изначальный план помещения, состоявшего из трех комнат и часовни.

Исследователи пришли к выводу, что узкие дверные проемы и окна в помещении напоминают саксонскую архитектуру.

Саксонская архитектура, с которой, по мнению археологов, у пещер Анкор Черч есть общие черты | Источник: PA Media

Подобные помещения могли служить убежищем средневековым отшельникам, однако, географическое расположение пещеры Анкор Черч и местный фольклор подтолкнули археологов к более смелому предположению.

В нескольких километрах от пещер есть англиканская церковь Святой Марии и Святого Хардульфа, основанная в седьмом веке. О Святом Хардульфе историки нашли упоминание на фрагменте книги XVI века: «Святой Хардульф живет в келье внутри скалы, недалеко от реки Трент».

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Местный фольклор связывает Святого Хардульфа с Эрдвульфом, королем северного англо-саксонского королевства Нортумбрия, намекая, что это один и тот же человек.

Археолог Эдмунд Саймонс убежден, что это предположение правдиво, и король Эрдвульф, свергнутый с престола своего царства в 806 году, превратился в отшельника и поселился в пещере Анкор Черч.

Слово «отшельник» может ассоциироваться у людей с образом бородатого нелюдимого старика, но, по словам Саймонса, у Эрдвульфа, скорее всего, были ученики, последователи, которые чтили его как святого. Пещеры были обустроены для его жизни и общения с народом.

«Архитектурная схожесть с саксонскими зданиями, а также задокументированная ассоциация Хардульфа и Эрдвульфа позволяют с уверенностью предположить, что эти пещеры были построены или расширены, чтобы стать домом для ссыльного короля», — заключил Саймонс.

«Это удивительно, как служившее домом помещение могло существовать у всех на глазах 1200 лет, и историки, антиквары и археологи и не подозревали об этом», — добавил Марк Хортон, профессор археологии из RAU.

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