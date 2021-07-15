Тайна пещер Анкор Черч. Они могли быть домом англо-саксонского короля
Пещерное помещение в центральной Англии, которое считали известным лишь с XVIII века, было создано намного раньше — в начале Средних веков, показало новое исследование.
Археологи считают, что в IX веке в этих пещерах жил изгнанный король Нортумбрии | Источник:PA Media
Ученые предполагают, что комнаты в пещерах Анкор Черч в графстве Дербишир люди выточили еще в девятом веке, чтобы там жил отправленный в ссылку англо-саксонский король.
Эти пещеры могут быть одним из старейших жилищ, найденных на территории Великобритании, заключили специалисты из Института культурного наследия при Королевском университете сельского хозяйства (RAU) и компании Wessex Archaeology.
Пещеры Анкор Черч числятся в списке охраняемых исторических объектов Великобритании, но до настоящего момента считалось, что это природные образования, которые обнаружили и стали использовать как помещение лишь в XVIII веке.
Тогда эти пещеры полюбились местным аристократам, которые расширили их и устраивали внутри обеды и праздники.
В XVIII веке в прохладных сводах этих пещер проводили время аристократы | Источник:PA Media
Но глава нынешнего исследования, археолог Эдмунд Саймонс, решил собрать команду, чтобы внимательнее изучить этот объект в рамках проекта, посвященного пещерам Великобритании. Результаты превзошли его ожидания.
Это не природная пещера. Я не могу себе представить процесс, который бы создал стены, двери, окна, не говоря уже о колоннах.
Эдмунд Саймонс
Археолог
Саймонс и его коллеги провели подробные измерения и исследование с помощью дрона, чтобы воспроизвести изначальный план помещения, состоявшего из трех комнат и часовни.
Исследователи пришли к выводу, что узкие дверные проемы и окна в помещении напоминают саксонскую архитектуру.
Саксонская архитектура, с которой, по мнению археологов, у пещер Анкор Черч есть общие черты | Источник:PA Media
Подобные помещения могли служить убежищем средневековым отшельникам, однако, географическое расположение пещеры Анкор Черч и местный фольклор подтолкнули археологов к более смелому предположению.
В нескольких километрах от пещер есть англиканская церковь Святой Марии и Святого Хардульфа, основанная в седьмом веке. О Святом Хардульфе историки нашли упоминание на фрагменте книги XVI века: «Святой Хардульф живет в келье внутри скалы, недалеко от реки Трент».
Местный фольклор связывает Святого Хардульфа с Эрдвульфом, королем северного англо-саксонского королевства Нортумбрия, намекая, что это один и тот же человек.
Археолог Эдмунд Саймонс убежден, что это предположение правдиво, и король Эрдвульф, свергнутый с престола своего царства в 806 году, превратился в отшельника и поселился в пещере Анкор Черч.
Слово «отшельник» может ассоциироваться у людей с образом бородатого нелюдимого старика, но, по словам Саймонса, у Эрдвульфа, скорее всего, были ученики, последователи, которые чтили его как святого. Пещеры были обустроены для его жизни и общения с народом.
«Архитектурная схожесть с саксонскими зданиями, а также задокументированная ассоциация Хардульфа и Эрдвульфа позволяют с уверенностью предположить, что эти пещеры были построены или расширены, чтобы стать домом для ссыльного короля», — заключил Саймонс.
«Это удивительно, как служившее домом помещение могло существовать у всех на глазах 1200 лет, и историки, антиквары и археологи и не подозревали об этом», — добавил Марк Хортон, профессор археологии из RAU.
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