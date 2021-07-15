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18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из США придумали ткань, защищающую от укусов комаров

Насекомые не могут просунуть через поры хоботок и не дотягиваются до кожи.

Источник: AP 2021

Специалисты из университета Северной Каролины создали математическую модель укусов желтолихорадочного комара Aedes aegypti и на ее основе придумали умную ткань, которая защищает кожу человека от контакта с насекомым.

В ходе исследования ученые выяснили, как именно происходит укус, а также вычислили габариты головы комаров, их антенн на макушке и хоботка. На основе этих данных они создали три типа ткани разной толщины и с разной величиной пор и все они оказались эффективны.

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Первая ткань была тонкой (меньше миллиметра), но с очень маленькими порами, которые комары просто не могли проткнуть. Второй материал был со средними порами и средней толщиной. При том, что носик комара сквозь ткань проходил, его голова была слишком большой и он попросту не мог дотянуться до кожи. А третья ткань была с большими порами, но большой толщиной, которая мешала комару впиться в кожу.

Для проверки своего изобретения в реальных условиях, ученые пошили из ткани нижнее белье и рубашку и надели изделия на добровольца, который должен был провести 20 минут в закрытом боксе с 200 голодными комарами. Сообщается, что новая ткань на 100 процентов оправдала ожидания и полностью защитила добровольца от укусов, пишет Science Daily.

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Стартап Vector Textiles уже запатентовал технологию и планирует запустить массовое производство антикомариной одежды на территории США уже в ближайшее время.

Екатерина Гура

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