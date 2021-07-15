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20:06 (мск), источник: Газета.Ру

Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теорию о вероятной связи между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, сообщает Associated Press.

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Источник: Reuters

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ также указал на то, что международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса.

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В этой связи Гебрейесус призвал власти КНР быть «транспарентными, открытыми и сотрудничать, особенно в отношении информации, необработанных данных, которые запрашивались в первые дни пандемии».

«Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии», — заявил глава ВОЗ, добавив, что только после этого можно будет исключить версию о лабораторном происхождении вируса.

30 мая британский и норвежский ученые Ангус Далглейш и Биргер Соренсен заявили, что нашли и в скором времени опубликуют верные доказательства того, что коронавирус SARS-Cov-2 создали китайские специалисты в лаборатории в Ухани. По словам исследователей, создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом.

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