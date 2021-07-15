Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», — сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ также указал на то, что международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса.
В этой связи Гебрейесус призвал власти КНР быть «транспарентными, открытыми и сотрудничать, особенно в отношении информации, необработанных данных, которые запрашивались в первые дни пандемии».
«Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии», — заявил глава ВОЗ, добавив, что только после этого можно будет исключить версию о лабораторном происхождении вируса.
30 мая британский и норвежский ученые Ангус Далглейш и Биргер Соренсен заявили, что нашли и в скором времени опубликуют верные доказательства того, что коронавирус SARS-Cov-2 создали китайские специалисты в лаборатории в Ухани. По словам исследователей, создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом.