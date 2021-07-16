10:28 (мск), источник: Известия
Брат за братом: в России вступили в силу новые правила зачисления в школы и детсады
Дети из одной семьи получат преимущество, даже если не являются кровными родственниками или живут отдельно.
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Братья и сестры детей, которые уже ходят в школу или детский сад, получат преимущество при поступлении в то же образовательное учреждение даже в случае, если они прописаны в разных квартирах или не являются единокровными родственниками. Такие поправки в Семейный кодекс вступили в силу в середине июля. Право преимущественного зачисления действовало в России последние пару лет, однако до последнего времени образовательные учреждения могли отказать родителям в случае, если дети не являлись единокровными братьями или сестрами или были прописаны в разных местах.
«Известия» выяснили, что теперь изменится для родителей и какие вопросы в этой сфере остаются нерешенными.
Новые поправки в Семейный кодекс, уточняющие порядок преимущественного приема в школы и детские сады детей из одной семьи, вступили в силу в середине июля.
«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», — говорится в ст. 54 действующего Семейного кодекса в новой редакции.
Кроме того, теперь снято ограничение, по которому дети для этого должны были быть прописаны на одной жилплощади.
Это не первая инициатива, направленная на то, чтобы облегчить родителям процедуру зачисления детей в образовательные учреждения. Закон, предусматривающий право преимущественного приема, был принят еще в конце 2019 года. Он вступил в силу в 2020-м.
— Этот закон был очень позитивно воспринят людьми, мера очень востребована и понятна всем. Однако, как показала практика, бывают случаи, когда дети зарегистрированы по разным адресам, то есть формально считаются не имеющими общее место жительства, хотя проживают вместе в одной семье, — рассказала «Известиям» член комитета Государственной думы по образованию и науке, депутат Алена Аршинова.
К похожим проблемам приводило и требование об обязательном проживании детей в одной семье, обращает внимание собеседница издания: «Жизненные ситуации у семей бывают разные, они часто меняются. Сейчас один ребенок живет с бабушкой, а затем вновь с родителями. И если они братья и сестры, даже если не живут вместе, они не перестают быть братьями и сестрами».
На практике это приводило к тому, что от родителей часто требовали сбора дополнительных справок. Снятие этих противоречий может повысить качество жизни всей семьи и позволит решить не только финансовые, но и психологические проблемы внутри семьи, уверена она.
Невозможность отдать детей в одно образовательное учреждение, в частности дошкольное, не только существенно осложняет жизнь родителям, но и лишает их возможности исполнять предусмотренные законом обязанности, обращает внимание юрист движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина:
Если один ребенок ходит в одно дошкольное образовательное учреждение и в это учреждение не могут попасть последующие дети — рожденные от разных родителей, усыновленные или, например, опекаемые, — это будет накладно, поскольку родители вместо своих обязанностей обеспечить детям в семье комфорт, который зависит в том числе от заработной платы, будут заниматься этими разъездами, а не работать.
Она также напомнила, что во многих регионах расстояние между «соседними» дошкольными образовательными учреждениями может достигать нескольких десятков километров.
Такие ситуации, когда люди сталкивались со сложностями при зачислении двух и более детей в одно учреждение, по ее словам, до последнего времени встречались достаточно часто.
— У нас был случай, когда в семье были
Сложности при зачислении двоих и более детей в одну школу — одна из наиболее распространенных и остро стоящих для родителей проблем, согласен председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.
— Допустим у меня рядом есть хорошая, удобно расположенная школа и старшего ребенка туда взяли. Через несколько лет подрос следующий ребенок, и по многим параметрам удобнее, чтобы он пошел в ту же школу. А мне говорят, что мест нет, ищите другую, — объясняет собеседник издания.
Для родителей это создает множество трудностей, прежде всего логистических. В то же время от учебного заведения согласие не потребует существенных дополнительных затрат или усилий, недоумевает он. Кроме того, обращает внимание собеседник издания, совместные походы в школу могут быть удобнее и детям, поскольку старший сможет последить за младшим ребенком или поддержать его.
В теории такое правило существовало давно, однако чаще всего школы и детские сады «под разными предлогами» его не исполняли.
Особенно важно это в случае, когда речь идет о многодетных семьях, обращает внимание она: «Дети вообще должны учиться вместе, это правильно. Но представьте себе семьи, в которых воспитывается три, четыре ребенка. Как их можно отдать в разные школы или детсады?».
Поправки, по ее мнению, могут дать возможность «окончательно расставить все точки над i в этом вопросе.
В целом зависимость от прописки при зачислении ребенка в школу создает «эффект крепостного права», подчеркивает Руслан Ткаченко:
Главная проблема сегодня — в невозможности выбрать образовательное учреждение. Если человек пробивной или хорошо знает законы, он сможет поступить куда угодно, но для остальных это серьезное ограничение.
В случае с детскими садами ключевая сложность заключается в том, что их
— В результате точечная застройка не учитывает требования, которые действовали до этого, когда предусматривалось обязательное наличие объектов социальной инфраструктуры, — отмечает собеседница издания.
Обучение детей в одном образовательном учреждении позволяет реализовать заложенный в Семейном кодексе принцип семейственности, говорит она.
Принятие первых поправок о преимущественном праве не позволило коренным образом улучшить ситуацию
— Сейчас этот вопрос законодательно урегулирован, есть определенный регламент по действиям, следовательно, отступить от него будет сложнее. И если со временем будет введена ответственность за нарушение этих правил, то есть вероятность, что система выстроится в нужное русло, — заключает Шульгина.