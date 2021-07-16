05:46 (мск), источник: Life.ru
Абитуриентам в России предложат выбрать, по результатам каких экзаменов их зачислят в вуз
Среди вариантов — результаты ЕГЭ, общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.
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Абитуриентам, которые планируют поступать в российские вузы, предложат возможность выбирать, по баллам за какой экзамен их будут зачислять. Об этом сообщают в Минобрнауки России, уточняя, что соответствующий проект приказа уже размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе Минобрнауки, при подаче заявления о приёме через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» можно предоставлять не документ об образовании, а информацию о нём. При этом увеличивается длительность основного этапа зачисления — он будет проходит с 3 по 9 августа.
«В качестве результата вступительного испытания может быть засчитан наиболее высокий из результатов — по ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом, или вступительному испытанию на базе профессионального образования», — добавили в Минобрнауки.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около 60% абитуриентов в этом году смогут поступить на бюджетные места. Такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире.